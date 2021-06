Elvis Costello difende Olivia Rodrigo da Courtney Love/ “Non è plagio, funziona così”

Elvis Costello ha preso le difese della giovane cantante Olivia Rodrigo dopo diverse accuse di plagio che le hanno fatto via web. Tutto era partito quando Courtney Love degli Hole ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto promozionale di “Sour Prom“, lo streaming show della Rodrigo, facendo notare la somiglianza con la copertina di “Live Through This“, album del 1994 del suo gruppo.

Ad accompagnare il post c’era la didascalia “Trova le differenze“, ed effettivamente si vede Olivia Rodrigo nelle vesti di una reginetta di bellezza con il trucco sbavato, i fiori tra le braccia e la coroncina in testa. Così come la modella Leilani Bishop nella foto del disco di Courtney Love, scattata da Ellen von Unwerth. Nei commenti, poi, la cantante degli Hole è stata parecchio secca sostenendo che è stato molto scortese da parte sua non chiedere il permesso: “E’ una vita che mi succede, perciò chi se ne frega. Ma le buone maniere contano”.

La risposta di Elvis Costello

Elvis Costello è intervenuto nella discussione replicando ad un utente su Twitter che affermava che “Brutal“, canzone di Olivia Rodrigo, è “praticamente una presa diretta” di un suo pezzo. Il riferimento, probabilmente, è al classico di Costello “Pump It Up” del 1978, dove il riff di chitarra può sembrare simile. Un’altra accusa di plagio quindi per la cantante, ma mentre Courtney Love era stata abbastanza dura nei suoi confronti scrivendo che “rubare un’idea originale senza chiedere il permesso è sgarbato”, oppure “la Disney insegna ai bimbi a leggere e scrivere?”, Elvis è stato molto più delicato e l’ha difesa.

Difatti, rispondendo al tweet, ha fatto riferimento alla canzone Subterranean Homesick Blues di Bob Dylan che avrebbe ispirato la sua Pump It Up. E allora ha scritto: “E’ così che funziona il rock and roll. Prendi dei pezzi e costruisci un giocattolo nuovo di zecca. Questo è quello che ho fatto io”.



