Ema Kovac, Madre Natura Ciao Darwin Chic vs Shock/ Criticata per i presunti ritocchi: “Ho fatto solo…”

Torna in debutto di Ema Kovac come Madre Natura Ciao Darwin Chic vs Shock

Classe 1992, Ema Kovac è una modella e showgirl croata protagonista questa sera di Ciao Darwin 8. All’epoca della sua partecipazione al programma (quella di stasera, infatti, è soltanto una replica), Ema fu criticata per via del suo presunto ricorso alla chirurgia estetica, voce che lei ha prontamente smentito in un’intervista rilasciata nel 2019 a Super guida tv: “Ho fatto solo un piccolo intervento al naso per motivi di salute, niente di più”, assicura. Quanto invece alla sua sfilata in televisione, Ema ammette di essersi sentita a disagio: “È difficile mantenere la calma mentre stai per camminare di fronte a tutta Italia in bikini, sapendo che a prescindere sarai giudicata. Mentirei se dicessi che non ero nervosa”. Per il resto, l’esperienza nel dietro le quinte è stata positiva: “Ho visto con i miei occhi il lavoro di tutte le persone della produzione che si impegnavano al massimo per avere un fantastico risultato finale e le ammiro per averlo reso possibile”. E infine, riguardo alla squadra per cui ha tifato: “Ho supportato entrambi, sia Chic che Shock, però il mio stile personale è più chic”.

Ema Kovac dopo Ciao Darwin: “Sogno di partecipare a un talent show”

Ema Kovac ha iniziato a lavorare come modella e indossatrice dopo essersi trasferita a Milano dalla Croazia. Negli anni, si è affermata nel mondo della moda sulle passerelle di brand come Versace, Just Cavalli, Guess, Tezenis e Gaelle. Attualmente, Ema è un’influencer abbastanza famosa su Instagram, dove conta circa 250mila follower. “Mi sono trasferita in Italia quattro anni fa principalmente per studiare, sono laureanda in Business & Management all’Università Cattolica di Milano”, ha raccontato la modella due anni fa. “Ho sempre avuto la passione per la moda, ma quello che mi ha trattenuto in questo paese è l’amore e i tanti amici che adesso sono diventati la mia famiglia in Italia”.

Anche la tv è una sua grande passione, insieme ovviamente al cinema: “Mi piacerebbe moltissimo lavorare in televisione! Ho sempre voluto partecipare ad un talent show, per dimostrare quello che sono capace di fare e per spingere i miei limiti. La gara non è mai stata tra me e qualcun altro, ma tra quello che ero ieri e quello che sono oggi. Potrei anche vedermi come attrice, chi lo sa?!”. Ancora, confida, “ho tanti sogni, l’importante è sentirmi realizzata sempre in qualsiasi cosa faccia”. La Kovac risulta fidanzata con Gennaro Lillio, personal trainer napoletano che ha conosciuto nell’ambito della loro avventura insieme a Pechino Express 2020. Dopo mesi di rumor, la loro relazione è stata ufficializzata nell’ottobre scorso.



