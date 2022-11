Ema Stokholma choc “Mia madre non c’è più e non mi ha mai chiesto scusa”/ “Non c’è motivo di perdonarla”

Ema Stokholma e il racconto della sua infanzia a Ballando con le Stelle 2022

Ema Stokholma a Ballando con le Stelle 2022 racconta il suo passato doloroso e il rapporto con la madre. La dj e conduttrice radiofonica è una delle indiscusse protagonista dell’ultima edizione del dance show di successo di Rai1 dove, settimana dopo settimana, sta conquistando critica e pubblico. Proprio a Ballando Ema ha raccontato: “che puntata difficile emotivamente. Passi una vita a credere di essere forte e poi alla fine niente. Violenza psicologica e fisica, sono cresciuta cercando di non fare per non sbagliare. Quando parlo del passato e lo subisco un pò, mi fa sentire debole. Ci tengo tantissimo a sembrare forte, voglio esserlo, non voglio essere una persona che pensa sempre al passato”.

Il racconto di Ema riguarda il suo passato e la sua infanzia di cui ha parlato nelle precedenti puntate. La partecipazione a Ballando, infatti, la sta cambiando tanto: “faccio un percorso in analisi da tanti anni e mi sono resa conto che c’era un muro: non accettavo la mia immagine. I tatuaggi, i capelli rosa sono un modo per nascondere il mio corpo… in poche settimane è cambiato tutto. È come se avessi scoperto di avere un corpo, una postura, una sensualità”.

Ema Stokholma, la difficile infanzia e il duro rapporto con la madre “non la perdono”

Non solo, Ema Stokholma a Ballando con le Stelle 2022 ha parlato anche del rapporto con la mamma. “Mia madre non c’è più e non mi ha mai chiesto scusa, non c’è motivo di perdonarla. Ho preferito capirla, provare empatia per lei. Perdonare vorrebbe dire: ok, riparto da zero, invece no. Io mi ricordo tutto quello che è stato fatto a me e a mio fratello. Ma ora so che anche lei era una vittima, non stava bene” ha confessato parlando della sua infanzia difficile.

La Stokholma ha rivelato una serie di difficoltà vissute da ragazzina: “ho fatto la squatter, dormivo nelle case occupate, perché ero stanca di seguire le regole della società, ho toccato il fondo e poi mi sono detta: basta, voglio andare dove c’è la luce, dove c’è l’aria, voglio respirare. Non mi perderò mai più”. Sul suo futuro, invece, ha le idee molto chiare: “essere single è l’unico modo per essere felici. Non ho bisogno di niente, sono indipendente, è difficile per me fare entrare qualcuno in questo paradiso che mi sono costruita, che è la mia vita”.

