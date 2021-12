Emanuel Caserio de ‘Il Paradiso delle Signore’/ “Ho distrutto il sogno dei miei…”

Emanuel Caserio è Salvatore Amato ne “Il Paradiso delle Signore”. L’amatissima soap Rai, che ha avuto un successo straordinario proprio grazie alla sua semplicità e alla sua purezza, vede tra i protagonisti proprio l’affascinante e simpatico Salvatore, volto fisso ormai dal 2018. A “Il Caffè di Rai Uno”, Emanuel, l’attore che lo interpreta con amore e carisma, ha raccontato il momento in cui ha saputo di aver superato il provino: “Il 26 aprile di quattro anni fa mi presero per il Paradiso delle Signore. Mi chiamarono. Quel giorno era festa, mi chiamano e mi dicono: ‘Sei stato preso tra i protagonisti’. Chiamai i miei genitori piangendo come un matto. Loro si misero paura, pensarono che avessi fatto un incidente. Dopo 10 minuti glielo dissi”.

Giulia Vecchio, Anna de Il Paradiso delle Signore/ "Ecco perché mi sento in colpa"

La felicità dei genitori non è sempre stata la stessa per quel figlio che aveva deciso di intraprendere la strada del cinema. Come ha raccontato Emanuel, inizialmente i suoi speravano che facesse altro nella vita: per lui vedevano una carriera da cantante: “Ora i miei genitori sono contentissimi. All’inizio avevano paura. Ora mi vedono realizzato e sono contenti. Loro in realtà volevano che io facessi il cantante. Come attore non hanno tanto creduto in me. Invece quando mi sentivano cantare… Ho distrutto il loro sogno”.

Mare Fuori 3 anticipazioni: ci sarà?/ Rosa, la sorella di Ciro, entra in istituto e..

Chi è Emanuel Caserio: dal cinema al Natale in famiglia

Emanuel Caserio è nato a Latina nel 1990. L’amore per il cinema è sempre stato chiaro fin da bambino, tanto che si è diplomato presso il Centro Sperimentale di Roma. L’attore ha lavorato inizialmente a teatro per poi avvicinarsi al piccolo schermo con fiction televisive come Squadra Antimafia, Il Commissario Rex e Un Medico in Famiglia. Al cinema, Emanuel ha debuttato con il film “I ponti di Sarajevo”, che è stato presentato al Festival di Cannes nel 2014. Dal 2018 Emanuel dà il volto a Salvatore Amato nell’amatissima serie “Il Paradiso delle Signore”: il suo personaggio è un siciliano trapiantato al nord.

Mare Fuori 2/ Diretta e anticipazioni ultima puntata: Carmine arrestato! Gianni....

L’amore per il cinema va di pari passo con quello per la sua famiglia, alla quale Emanuel è legatissimo. Nel corso dell’intervista, l’attore ha raccontato anche come è vivere il Natale nella sua famiglia: “Il Natale a casa mia è semplice. Si preparano il cous cous, gli struffoli, il Casatiello… Una mia nonna è napoletana, l’altra è stata in Tunisia. Loro cucinano e io mangio!”. Tradizioni semplici ma importanti, dunque, in casa Casiero, dove Emanuel è cresciuto e dove torna ogni volta che gli impegni lavorativi lo permettono.



© RIPRODUZIONE RISERVATA