Emanuel Lo, compagno Giorgia/ “Il figlio? Dopo due aborti spontanei arrivato Samuel”

EMANUEL LO, STORICO COMPAGNO DI GIORGIA

Chi è Emanuel Lo, il compagno di Giorgia Todrani? Questo pomeriggio la 51enne cantautrice romana, conosciuta dai suoi fan semplicemente come Giorgia, sarà protagonista dello speciale di ‘Verissimo’ intitolato “Io sono Tiziano” e presentato da Silvia Toffanin: un appuntamento per celebrare l’uscita del suo ultimo album e una carriera ventennale che vedrà tra i vari ospiti speciali anche Sting e i Sottotono. Ma cosa sappiamo del compagno di Giorgia, al secolo Emanuel Lo Iacono, 42enne cantautore, ballerino e coreografo di recente protagonista del cast di giudici di ‘Amici di Maria De Filippi’?

GABRIEL GARKO E GIADA LINI, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Balla nonostante l'infortunio "Per rimanere in gara"

Emanuel Lo, nato pure lui a Roma, classe 1979 e appassionato di musica e danza fin da piccolo, ha alle spalle già una lunga carriera in televisione e il suo è un nome noto al grande pubblico prima ancora dell’inizio della sua oramai lunga storia d’amore con Giorgia: dopo aver debuttato sul piccolo schermo in Rai e sulle reti Mediaset nel 1996, facendosi notare non solo come ballerino ma pure coreografo (ha partecipato anche alle tournée internazionali di artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue), Lo Iacono ha pubblicato nel 2007 il suo primo singolo, seguito dall’album “più tempo”. Mentre intanto si affermava pure come regista di videoclip e si occupava delle coreografie di ‘X Factor’, ecco che nella sua vita entrava la sua attuale compagna.

EMA STOKHOLMA E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Carolyn: "Grande sintonia tra voi"

GIORGIA” IL FIGLIO? DOPO DUE ABORTI SPONTANEI GRAZIE A EMANUEL LO”

Emanuel Lo e Giorgia, nonostante una love story che va avanti oramai dal lontano 2004, non hanno mai deciso di sposarsi e nonostante negli ultimi tempi siano tornate in auge le voci che vorrebbero la coppia (che nel frattempo ha avuto nel 2010 il piccolo Samuel, primogenito e al momento loro unico figlio) fare il fatidico passo: pare che la scintilla sia scoccata un anno prima, nel 2003, nel corso del tour promozionale di uno dei dischi di maggior successo di Giorgia, “Ladra di vento”. Lo Iacono faceva infatti parte del corpo di ballo al suo seguito: dopo aver fatto ascoltare delle demo alla futura fidanzata e al suo manager, la loro collaborazione professionale è diventata anche un ‘sodalizio’ sentimentale molto forte.

Asia e Salvatore, chi sono i figli di Franco Riacciardi?/ I loro rapporto e i social

Pare che però, almeno inizialmente, la differenza d’età rispetto ad Emanuel Lo abbia frenato Giorgia che ha resistito alle sue avance e solo in un secondo tempo ha trovato nel ballerino capitolino una figura importante per curare quella ferita e il vuoto lasciato dalla scomparsa improvvisa e drammatica dell’ex compagno, Alex Baroni. “All’inizio facevo di tutto per allontanarlo da me: otto anni in meno, bello, muscoloso, e io sono una pazza gelosa: pensavo che quando sarò decrepita lui sarà ancora bono…” ha rivelato una volta Giorgia al magazine F, confessando però poi di essersi “lasciata andare magicamente” e imparando a non essere gelosa. E poi è arrivato anche un figlio dopo due aborti spontanei: rischiavo di cadere dentro un meccanismo malato di autocompiacimento della sofferenza, ma Emanuel pure in quell’occasione non si è lasciato abbattere. E quando abbiamo smesso di pensarci sono rimasta incinta…” ha raccontato una volta a ‘Vanity Fair.











© RIPRODUZIONE RISERVATA