Emanuel Lo da Amici 22 al matrimonio con Giorgia?/ “Mi ha chiesto di sposarlo e…”

Giorgia e Emanuel Lo si sposano? Lei avrebbe ricevuto la proposta e…

Giorgia e Emanuel Lo prossimi alle nozze. Il coreografo tornerà nella scuola di Amici nella prossima edizione occupando il banco di ballo in sostituzione di Veronica Peparini. Già apparso nel programma Mediaset sei anni fa, Emanuel considera la promozione come la ciliegina sulla torta, il punto più alto di una carriera costruita con dedizione. Per Emanuel Lo non è l’unica novità che lo riguarda. Il ballerino avrebbe chiesto a Giorgia di sposarlo e lei avrebbe detto di sì. Non sono emersi ulteriori dettagli sul matrimonio anche se Giorgia sembrerebbe essere al settimo cielo. La cantante ha rivelato: “Anni fa lui mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto sì. Poi però se non è la donna che organizza l’uomo non lo fa”.

E pensare che all’inizio della loro relazione, Giorgia non era sembrata molto convinta. I due stanno insieme dal 2004 e nel 2010 sono diventati genitori del piccolo Samuel. Giorgia pensava che Emanuel si potesse scocciare di lei anche per la differenza d’età: “Lui mi ha dovuto domare. Mi chiamava cavallina pazza ma aveva otto anni meno di me. Era bello e muscoloso e io ero gelosa matta, pensavo che si sarebbe stancato e che mi avrebbe lasciato”. Lui però l’ha conquistata con l’ironia. A coronare la storia d’amore l’arrivo del figlio Samuel.

Giorgia all’inizio ha avuto difficoltà a rimanere incinta. La cantante ha infatti ammesso: “Finalmente dopo sette anni in cui ci provavamo è arrivato. Vivevo questa mancanza con grande tristezza ma nel momento in cui ho rinunciato all’idea di diventare madre è arrivato questo biondino meraviglioso”. Ora mancano solo le nozze a suggellare il rapporto tra Emanuel Lo e Giorgia. La cantante ha deciso di superare il pregiudizio su Emanuel Lo anche se ha confessato che all’inizio non è stato facile: “Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa”.

Giorgia veniva da una relazione con Alex Baroni, morto in un incidente stradale. Nel 2002 Giorgia aveva perso il suo ex compagno Alex Baroni, a cui era stata legata dal 1997 al 2001: “Quella è la voragine della mia vita. Il tempo passa, fai cose, cresci, cambi, però, quel buco nero, il fatto di non poter cambiare le cose, rimane sempre lì, come se fosse cinque minuti fa. E si rinnova ogni volta che perdi qualcuno. Quello è un punto che mi ha cambiato per sempre”, aveva raccontato in un’intervista a IoDonna.











