Emanuel Lo, compagno Giorgia/ La cantante: “all’inizio non voleva saperne nulla”

Giorgia ed Emanuel Lo: l’incontro e l’amore

Emanuel Lo è il compagno della cantante Giorgia. L’amore è scoppiato nel 2004 e sei anni dopo sono diventati genitori di Samuel. Classe 1979, Emanuel Lo Iacono ha iniziato la sua carriera di ballerino in Rai. Poi l’incontro con il coreografo Luca Tommassini che gli cambia la vita, visto che inizia a lavorare come ballerino nelle tournée di grandi artisti come Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams e Ricky Martin. Qualche anno dopo in Italia incontra Giorgia: è il 2003 quando la cantante pubblica “Ladra di vento”, un album in cui trova spazio anche una bellissima dedica al compagno Alex Baroni scomparso nel 1997 a causa di un incidente stradale. ”

“Quella è la voragine della mia vita. Il tempo passa, fai cose, cresci, cambi, però, quel buco nero, il fatto di non poter cambiare le cose, rimane sempre lì, come se fosse cinque minuti fa. E si rinnova ogni volta che perdi qualcuno. Quello è un punto che mi ha cambiato per sempre” sono state le parole di Giorgia nel ricordare il compagno Alex Baroni.

Giorgia: “facevo di tutto per allontanare Emanuel Lo da me”

L’incontro tra Emanuel Lo e Giorgia spariglia le carte della vita, anche se la voce di “E poi” all’inizio non voleva saperne nulla. “Facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarà decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura” – ha confessato l’artista romana dalle pagine del settimanale F. Non solo, sempre Giorgia ha confessato: “mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa”.

Tra i due oggi c’è un grande amore suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Samuel.











