Emanuel Lo: “Giorgia mi disse che ero troppo giovane per lei”/ “Ci siamo anche lasciati…”

Emanuel Lo e Giorgia, i dubbi “anagrafici” della cantante agli albori della relazione

Ad Amici lo stiamo apprezzando nelle vesti di docente, ma ancor prima del ruolo del talent Emanuel Lo ha portato in alto il suo nome nel mondo della danza con una carriera di assoluto successo. Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, il ballerino professionista ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua vita, sia professionalmente che dal punto di vista sentimentale. Il maestro è infatti legato da diversi anni a Giorgia, tra le artiste più amate del panorama italiano e non solo; la loro storia è longeva e forte, ma Emanuel Lo ha raccontato come in passato abbiano vissuto anche un momento di lontananza.

Come riporta Gossip e Tv, Emanuel Lo ha utilizzato parole colme d’amore nel ripercorrere la sua love story con Giorgia, lunga ormai oltre vent’anni. Dal loro sodalizio è nato anche il piccolo Manuel, attorniato da un grande amore. Il ballerino è partito dagli albori, in particolare dal loro primo approccio con la cantante che quasi era dubbiosa in funzione della differenza anagrafica: “Sei troppo giovane per me, non potrà mai funzionale”. Eppure, quell’amore è sbocciato e cresciuto negli anni diventando sempre più florido.

Emanuel Lo e Giorgia, tanto amore ma anche alti e bassi: “Pure una separazione…”

Come anticipato – riporta Gossip e Tv – Emanuel Lo ha anche raccontato come a dispetto della bellezza del suo rapporto con Giorgia ci sia stato comunque un momento dove sembrava potessero lasciarsi. “Un amore lungo 20 anni, noi ci siamo anche lasciati un periodo. Non ci siamo fatti mancare niente, tutto ciò che deve vivere una coppia l’abbiamo vissuto. Figlio, amore, odio, ancora amore; liti, alti e bassi e pure una separazione“.

Emanuel Lo – come riporta Gossip e Tv – non è entrato nel merito dei dissidi che portarono alla separazione momentanea da Giorgia. E’ però evidente, soprattutto dalle sue parole, come eventuali ruggini e dissapori del passato siano più che sepolti in funzione di un amore che è diventato più grande di qualsiasi incomprensione. Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a Verissimo, il ballerino ha parlato anche della sua infanzia raccontando come l’amore della sua famiglia sia stato fondamentale per raggiungere i traguardi che lo hanno consacrato.

