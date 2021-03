Emanuela Aureli/ “Mio marito Sergio Di Folco? L’ho conosciuto in discoteca e…”

Emanuela Aureli protagonista di oggi ai Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. «Una concorrente molto simpatica questa sera», così l’ha presentata il conduttore. Poi l’ha ringraziata per l’esperienza condivisa a Tale e quale show di Carlo Conti. «Devo sempre ringraziarla, lo dirò ogni volta. Fu un anno bellissimo, con tanti amici e un meraviglioso Fabrizio Frizzi proprio vicino di poltrona. Condividevamo questa esperienza. Lei era una coach e ci seguiva con grande passione. Molte cose che abbiamo fatto le dobbiamo alla sua bravura», ha rivelato Amadeus prima di cominciare. L’attrice e comica in passato ha parlato senza timori di un problema che ha avuto suo figlio, nato dalla relazione con Sergio Di Folco.

Tutto cominciò da una semplice febbre, poi gli fu diagnosticata una polmonite bilaterale. Da quel momento la sua vita è cambiata, perché è diventata una mamma molto apprensiva. Quindi, anche se dal punto di vista lavorativo non si è fermata, ha saputo ben coniugare i suoi doveri di mamma.

EMANUELA AURELI E L’AMORE PER SERGIO DI FOLCO

Mesi fa a Tv2000 Emanuela Aureli ha raccontato dell’incontro con l’uomo che sarebbe diventato suo marito. «Eravamo in discoteca, una mia amica mi portò con il suo fidanzato. Avevo avuto un sacco di travagli amorosi, avevo sofferto per una storia passata, quindi mi ero chiusa». Così ha conosciuto Sergio Di Folco: «Io ero con gli amici, mi si avvicinò e mi colpì. Ma io rimasi me stessa, rimasi tranquilla. Anzi quando mi offrì da bere gli chiesi di aprirmi la bibita davanti perché non mi fidavo». Però è riuscita ad affascinarla con le sue attenzioni, anche se non si aspettava nulla. «Ci siamo sentiti per un mese e poi mi ha chiesto di uscire. Parlando con trasparenza e verità ci siamo piaciuti». Così nel 2015 dal loro amore è nato il figlio Giulio. «Mi hanno cambiato la vita».

