Sergio Di Folco, marito Emanuela Aureli/ Lei: “non sono mai stata così felice”

Sergio Di Folco è il marito di Emanuela Aureli, la bravissima comica ed imitatrice. Un amore importante quello nato fra il volto noto del piccolo schermo e il poliziotto che, dopo il matrimonio, sono diventati anche genitori del piccolo Giulio. Una storia che la coppia ha deciso di vivere con discrezione e riservatezza ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. L’amore è nato all’improvviso come ha raccontato la Aureli in una intervista: “avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo. Poi è arrivato lui e mi ha fatto cambiare idea. Oggi posso dire che non sono mai stata così felice”.

Tra Emanuela Arcuri e Sergio Di Folco ci sono sette anni di differenza, ma questa cosa non è mai stata un problema per vivere il loro amore. Ma chi è Sergio Di Folco? Classe 1980, Sergio è nato a Sora, in provincia di Frosinone, e da diversi anni vive a Rocca D’Arce in provincia di Frosinone. Di Folco ha due lauree: una in Scienze Politiche all’Università di Bari e un’altra in International Studies alla Link Campus University of Malta.

Sergio Di Folco, l’amore per Emanuela Aureli

Non solo dal 2017 Sergio Di Folco è segretario generale nazionale del Sip, il Sindacato Autonomo di Polizia e in passato ha ricoperto anche il ruolo di assessore comunitario e comunale di Rocca D’Arce. Ma non finisce qui, Di Folco è anche professore universitario presso la Niccolò Cusano dove insegna un Master in Antiterrorismo Internazionale ed è stato Cavaliere di Merito del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio. Tra le varie responsabilità anche la nomina a Segretario nazionale della Uil Sicurezza con tanto di messaggio di stima da parte di Gianluca Quadrini, il Presidente della XV Comunità montana ‘Valle del Liri’ di Arce: “i miei più vivi complimenti e auguri di buon lavoro all’assessore comunitario e consigliere comunale di Rocca d’Arce Sergio Di Folco. Una scelta fatta con grande senso di responsabilità, attraverso la quale sono certo che l’amico Sergio, personalità di notevole spessore professionale, saprà occuparsi egregiamente di tutto il comparto Sicurezza delle forze dell’ordine e delle forze armate”.



