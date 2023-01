Emanuela Fuin, chi è la mamma Edoardo Tavassi/ “Stasera puntatona”: torna al GF Vip?

Emanuela Fuin, chi è la mamma di Edoardo Tavassi

Emanuela Fuin è la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi che il pubblico del Grande Fratello Vip 2022 ha già conosciuto in occasione della sorpresa fatta al figlio. Dopo essersi sposata giovanissima ed essere diventata mamma di Edoardo e Guendalina, la signora Emanuela ha divorziato dal padre dei fratelli Tavassi per poi rifarsi una vita. Bellissima e molto simile fisicamente a Guendalina, Emanuela Fuin è la prima fan del figlio. Sul proprio profilo Instagram, oltre a pubblicare selfie, condivide spesso foto e video dedicati al figlio che sta seguendo intensamente al Grande Fratello Vip.

Oltre ad essere fan del figlio, la signora Emanuela è anche fan degli Incorvassi sostenendo fortemente la storia tra Edoardo e Micol Incorvaia ed esortando il figlio a fare attenzione ad Antonella Fiordelisi con cui, però, Tavassi, dopo una forte discussione, ha ritrovato l’armonia. Oggi, Emanuela Fuin potrebbe tornare al Grande Fratello Vip 2022 per una nuova sorpresa al figlio.

Emanuela Fuin, il messaggio sui social per il Grande Fratello Vip 2022

“Stasera puntatona”: con queste parole, Emanuela Fuin ha dato appuntamento ai suoi followers con la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 nel corso della quale Edoardo Tavassi riceverà una lettera speciale come è stato annunciato nelle anticipazioni. Non si sa, tuttavia, chi sia il mittente della lettera e la stessa Emanuela Fuin non svela quello che avverrà nel corso del 29esimo appuntamento con il reality show.

Dopo aver fatto fisicamente la sorpresa ad Edoardo, la signora Emanuela tornerà nella casa più famosa d’Italia con una lettera speciale? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata non essendoci, per il momento, ulteriori indizi.

