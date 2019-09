EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA/ “Ho avuto un tumore, ma adesso…” (Amici Celebrities)

Emanuele Filiberto di Savoia ha fatto il suo esordio come cantante sul palco di Sanremo 2010. A nove anni di distanza da quel traguardo, il rampollo di Casa Savoia torna a esibirsi in televisione sul palco di Amici Celebrities. Questa volta, però, si mette in gioco in maniera più forte: Emanuele Filiberto è uno dei concorrenti dello spin off del programma, il talent show che Maria De Filippi ha “prestato” a Michelle Hunziker sabato scorso. Proprio sabato, il principino si è esibito con successo sfidando Chiara Giordano, un’altra delle concorrenti vip, sulle note di Forget domani. Emanuele è tornato in tv dopo l’operazione. Nei mesi scorsi, infatti, gli è stato diagnosticato un tumore benigno: “Non è mia abitudine ma anticipo le speculazioni…”, ha scritto sui social. “Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che avevo avuto qualche anno fa… e che non voglio nominare. Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso! Vi abbraccio!”.

Emanuele Filiberto di Savoia parla della malattia

Emanuele Filiberto di Savoia ha messo subito le mani avanti. Oltre al post, infatti, ha parlato della malattia anche in un’intervista a Gente: “Mi sono sottoposto non solo a una rimozione chirurgica, ma anche a un nuovo protocollo: nei tessuti interessati hanno iniettato un farmaco che dovrebbe agire sulla recidiva!”. L’ex nobile, 46 anni, ha rassicurato tutti: “Ho letto molte falsità su internet!”. Nella foto pubblicata da lui è ben visibile il braccialetto dell’ospedale che si usa per identificare i pazienti. Questo ha fatto temere che si trattasse di qualcosa di grave, quando in realtà è andato tutto per il meglio. Solo qualche anno fa, Emanuele Filiberto ha dovuto fare i conti con un tumore al setto nasale, per il quale gli è stata asportata parte della cartilagine e anche dell’osso. “Fate prevenzione” è stato l’invito rivolto ai seguaci in quest’occasione.

Emanuele Filiberto di Savoia: era già successo nel 2011

A seguito dei controlli, i medici di Emanuele Filiberto si sono resi conto che qualcosa non andava. Sono passati 8 anni da quel brutto momento, che lui ha superato dimostrando una gran forza d’animo. Filiberto è sempre stato coraggioso e ottimista, e ha trasmesso a chi lo segue lo stesso coraggio e lo stesso buonumore. A chi si è preoccupato, infatti, ha risposto come segue: “Prima cosa non è stato un intervento d’urgenza ma un’operazione programmata. E poi anche stavolta, per fortuna, si è trattato di un tumore benigno quindi non c’è stata la necessità di ricorrere a terapie successive!”. Dopo l’operazione, Emanuele Filiberto è intervenuto nuovamente sui social: “Grazie col cuore per tutti i vostri messaggi. Mi hanno dato forza e coraggio. Sono tornato a casa e sto bene! Qualche giorno di riposo poi… avanti tutta!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA