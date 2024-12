Tra i nuovi volti del Grande Fratello 2024, spicca quello di Emanuele Fiori, stimato fisioterapista con una famiglia importante alle spalle. Ma chi sono i genitori del gieffino? Nato a Cagliari il 15 maggio 1996, insieme al fratello gemello Daniele, Emanuele è figlio di Valerio Fiori, allenatore dei portieri e famoso ex portiere, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Tra gli anni ’80 e ’90, Valerio ha giocato per varie squadre della Serie A, tra cui il Milan, e ha vestito la maglia della Nazionale Italiana. Seguendo le orme paterne, Emanuele è un grande appassionato di sport, ma ha saputo costruire una carriera tutta sua nel campo della fisioterapia, lavorando fianco a fianco con il fratello gemello, Daniele.

Dopo un tirocinio presso il settore giovanile dell’A.C Milan, Emanuele Fiori ha lavorato in centri d’eccellenza come Isokitenic e Physioclinic a Milano. Oggi, invece, gestisce il centro Fisiofiori insieme al fratello gemello Daniele, consolidando la propria carriera come fisioterapista di successo. Nonostante viva stabilmente a Milano, Emanuele è profondamente legato alla sua terra d’origine, la Sardegna, dove torna spesso. Inoltre, è molto affezionato ai suoi genitori e ha una sorella minore, che ha 12 anni meno di lui.

Chi è Emanuele Fiori, curiosità sui genitori e il fratello gemello del concorrente del Grande Fratello

Nell’ultima puntata del Grande Fratello prima di Natale, Emanuele Fiori potrebbe ricevere una sorpresa speciale dai suoi genitori, magari con l’arrivo del padre Valerio Fiori, celebre ex portiere e attuale allenatore dei portieri. Ma la gioia più grande per il fisioterapista sarebbe senza dubbio rivedere il fratello gemello Daniele, con cui condivide un legame viscerale. I due non sono solo fratelli, ma veri e propri partner nella vita: insieme gestiscono il centro Fisiofiori a Milano e coltivano molte passioni comuni, come il calcio, il jiu-jitsu e i viaggi.

La visita del suo gemello potrebbe rappresentare una spinta emotiva importante per Emanuele, soprattutto dopo un inizio non facile nella sua avventura al Grande Fratello. La scorsa settimana, Fiori è finito al centro di una grande polemica dopo un episodio con Zeudi Di Palma. Zeudi ha raccontato di essersi sentita violata quando il fisioterapista si è infilato sotto le lenzuola con lei e le ha fatto un solletico che ha trovato eccessivo e fuori luogo. Emanuele, dal canto suo, ha spiegato che non era assolutamente sua intenzione metterla a disagio o offenderla e si è scusato per il suo comportamento.