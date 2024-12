Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma, cosa avrebbe fatto lui sotto le coperte al Grande Fratello 2024

Uno degli argomenti principali della diretta del Grande Fratello 2024 del 16 dicembre è quanto accaduto tra Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma in settimana. Nella Casa è infatti scoppiato un vero e proprio caso e su un argomento molto serio e delicato: quello delle molestie. È infatti questa l’accusa lanciata dall’ex Miss Italia nei confronti di Emanuele, che l’avrebbe toccata senza il suo permesso sotto le coperte.

Tutto è infatti accaduto una mattina, quando Emanuele Fiori, dopo essersi svegliato, si è infilato nel letto di Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Mentre le due ragazze iniziavano a svegliarsi, lui le ha abbracciare e ha iniziato a fare loro delle coccole, che Zeudi non ha affatto apprezzato. Successivamente, la ragazza ha raccontato di essere stata toccata da Emanuele, arrivando anche alle lacrime.

Alfonso Signorini rompe il silenzio: “Ecco cosa è successo sotto le coperte”

Sulla delicata questione, di cui si parlerà ampiamente nel corso della puntata del 16 dicembre del Grande Fratello 2024, si è già sbilanciato Alfonso Signorini durante il collegamento con Pomeriggio 5 che anticipa la nuova puntata del reality. “È un argomento a cui teniamo in modo particolare”, ha esordito il conduttore in collegamento su Canale 5, spiegando dunque cosa sarebbe accaduto dotto le coperte tra Emanuele e Zeudi: “È successo che una mattina Emanuele si è infilato nel letto di Chiara e Zeudi e si è messo a fare il solletico a entrambe. Se questa cosa a Chiara non ha dato fastidio, a Zeudi lo ha dato molto, tanto che si è sentita in un modo spiacevole. Cercheremo di parlare in modo costruttivo di un tema delicato”, ha quindi tagliato corto Signorini, pronto ad analizzare la questione nel dettaglio in diretta su Canale 5.

