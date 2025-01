Emanuele Fiori ha avuto un momento di forte debolezza al Grande Fratello. Il ragazzo è crollato schiacciato dai pensieri per via della solitudine nella casa più spiata d’Italia d Mariavittoria ha deciso di raggiungerlo per capire cosa sta succedendo. La fidanzata di Tommaso Franchi ha subito esordito intimandolo ad accettare questi difficili momenti: “Sai che devi viverli”, gli ha detto. Ma cosa sta succedendo a Emanuele Fiori? E perchè è così giù di morale?

Il ragazzo ha confessato a Mariavittoria che da quando è entrato al Grande Fratello si è trovato a pensare a tante cose sulla sua vita fuori dalla casa e da quel momento è crollato. “Penso a talmente tante cose”, ha spiegato Emanuele Fiori, “Vorrei spegnere il cervello“, continua mentre dai suoi occhi iniziano a uscire delle lacrime. Il ragazzo aprendosi con Mariavittoria si scusa, confessando di non riuscire a parlare come vorrebbe e ad esternare i suoi pensieri. Poco dopo li raggiunge anche Tommaso Franchi che ascolta la conversazione e cerca a sua volta di sostenere Emanuele Fiori.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi consolano Emanuele Fiori al Grande Fratello: “A me piacciono i taciturni…”

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono mostrati molto comprensivi nei confronti di Emanuele Fiori e hanno cercato di supportarlo durante il momento di sconforto al Grande Fratello. “Sei con due persone che odiano parlare delle proprie problematiche” gli hanno detto i due, e Mariavittoria precisa: “Io apprezzo più o taciturni”. Dato che Emanuele Fiori ha risposto sempre meno alle loro domande, la coppia ha poi deciso di allontanarsi per permettere al ragazzo di restare un po’ da solo e riflettere su quello che lo sta preoccupando.

Emanuele Fiori è andato poi in giardino per riflettere sulla sua crisi ed è stato inquadrato dalle telecamere del Grande Fratello mentre con ansia cerca di non piangere. Attualmente non si conosce ancora la causa del malessere di Emanuele Fiori che non si è mai aperto molto sulla sua vita privata. Di certo quello che è successo non passerà inosservato e probabilmente Alfonso Signorini chiederà al ragazzo cosa sta succedendo e perchè è crollato. Molti si chiedono se il suo malessere non sia dato dalle vicende recenti con Chiara Cainelli, anche se il concorrente del Grande Fratello ha parlato di fatti esterni alla casa. Quale sarà la verità?