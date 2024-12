Emeli Sandè, chi è la famosa cantante: nel 2022 ha fatto coming out

Tra gli artisti che saliranno sul palco del Concerto di Natale in Vaticano troveremo anche Emeli Sandè, pronta a emozionare il pubblico con la sua toccante voce, capace di garantirle successi per tanti anni. Nel corso della sua carriera, Emeli Sandè è riuscita a vendere oltre 19 milioni di singoli e circa sei milioni di album, confermando come il suo talento sia arrivato a toccare vette altissime in ogni angolo del mondo, oltre a diventare una firma per tanti artisti anche italiani, come Alessandra Amoroso, e internazionali come Rihanna e Alicia Keys.

Dal punto di vista sentimentale, Emeli Sandè è stata legata a Adam Gouragine, biologo marino che dopo sette anni di fidanzamento tenuti nascosti, è diventato suo marito nel 2012, anche se dopo poco più di un anno è arrivata la separazione tra i due. Nel 2022 la cantante nativa di Sunderland ha dichiarato di essere bisex facendo coming out.

Emeli Sandè e gli inizi di carriera: “Sono sempre stata curiosa”

Lo studio è sempre stato un’arma a disposizione di Emeli Sandè, la cantante ha dichiarato in varie interviste di essere stata appassionata e curiosa di tutto ciò che la circondava. Nel corso di una intervista concessa a Sky TG24, l’artista ha rivelato:

“Musica e parole possono essere una forza molto potente insieme se sono entrambe rispettose l’una dell’altra. Io ho iniziato proprio osservando questo possibile connubio: ero una bambina curiosa, e ancora lo sono, amavo studiare l’inglese, le lingue, tutti i modi possibili per dire determinate cose, anche con una sola e semplice intonazione”. Un talento che ha fatto breccia nel cuore del pubblico di svariate generazioni e che i telespettatori di Canale Cinque avranno la possibilità di ascoltare durante il Concerto di Natale in Vaticano, un evento che unirà grandi voci.

