Emilio Fede: “Berlusconi è morto? Non ci credo, spero nel miracolo”/ Video: “Ha amato e sofferto tanto”

Un post per commentare la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Emilio Fede, su Instagram, ha pubblicato un video nel quale apprende della scomparsa del Cavaliere. Inizialmente, il giornalista sembra incredulo: “Le notizie mi giungono con molta incertezza. Mi è arrivata dal mio collaboratore Alberto. È una notizia clamorosa che richiede riflessione, una certezza. Parliamo di un uomo che ha coinvolto il mondo dal punto di vista politico e di affetto”.

Fede, proseguendo nel suo video, racconta: “Scompare un uomo straordinario dal punto di vista umano. Abbiamo vissuto tanti momenti professionali insieme. Lui mi ha assunto tanti anni fa con affetto immenso che è stato ricambiato da me. C’è stato un rincorrere di bagattelle, di non certezze. Si è sempre pensato che ciascuno tentava di fare il colpaccio che non si fa sulla vita delle persone. Ha fondato Forza Italia per rendere il Paese più vicino a quanto sognato. Sono sconvolto. Ancora non ci credo, spero in un miracolo. Lo meriterebbe. Io e lui eravamo come fratelli. Ha sofferto tanto e ha amato tanto”.

Emilio Fede e Silvio Berlusconi insieme a Mediaset

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni, presso la clinica San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato a lungo tra aprile e maggio, dopo aver contratto una polmonite a causa delle condizioni fragili dovute ad una leucemia. Simbolo del mondo della politica, del calcio e della tv, Silvio lascia la compagna Marta Fascina e i suoi 5 figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

A rendergli omaggio, dopo la scomparsa, tanti esponenti del mondo della politica e non soltanto. Tra questi appunto anche Emilio Fede, che ha condiviso con lui una lunghissima esperienza in Mediaset. In occasione del primo ricovero al San Raffaele, il giornalista e conduttore aveva dichiarato: “Ci unisce un affetto fraterno e la nostra amicizia non è mai finita. La mia carriera era già avviata, ma è grazie a lui se è progredita”. Aveva poi aggiunto: “Silvio mi aveva cercato per invitarmi a casa sua durante le feste. Io però, avendo problemi a muovermi in autonomia, ho declinato. Poi gli anni sono passati. E oggi, se penso a lui, mi prende anche un po’ di malinconia”.

