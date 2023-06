Emilio Fede contro Mara Venier: “Ricordati che non eri nessuno”/ Duro attacco al termine di Domenica In

Emilio Fede contro Mara Venier

Duro attacco di Emilio Fede contro Mara Venier in un video diventato virale sul web. Il motivo non è ben chiaro, ma le parole del giornalista arrivano al termine della stagione di Domenica In che si è chiusa domenica 11 giugno con una puntata che per Mara Venier è stata particolarmente difficile. La conduttrice, pochi giorni prima della messa in onda dell’ultima puntata di Domenica In, ha detto addio al genero Pier Francesco Forleo che ha condiviso la sua vita con Elisabetta Gregoraci, la figlia della conduttrice.

Sgarbi: "Berlusconi? Spero di ritrovarlo in paradiso"/ "Ora sarà lì, coi miei genitori"

Mara, in apertura di puntata, ha salutato il genero che ha lavorato in Rai non trattenendo le lacrime e la commozione per il dolore causato da una perdita improvvisa alla sua famiglia. “Un’ultima puntata per me non facile”, ha detto la Venier che, sui social, ha ricevuto la solidarietà del pubblico. Emilio Fede, però, pare non condividere l’atteggiamento che la Venier ha avuto in puntata.

Aurora Ramazzotti: "Diffamarlo non é libertà di pensiero..."/ La replica agli haters di Silvio Berlusconi

Emilio Fede: le parole su Mara Venier

Non si sa il motivo per cui Emilio Fede si è scagliato contro Mara Venier, ma le parole del giornalista, in un video pubblicato sui social, è diventato virale. Nel video in questione, Emilio Fede, sintonizzato sulla diretta di Domenica In, di fronte alla commozione e alle parole della Venier, ha così commentato: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”.

Nessuna spiegazione sulla reazione, ma probabilmente, Fede potrebbe non aver gradito l’atteggiamento assunto dalla Venier non solo durante l’ultima puntata di Domenica In, ma anche durante tutta la stagione.

Barbara D'Urso: "Silvio Berlusconi ha sempre creduto in me"/ "Mi ha corteggiata? Si, ma rifiutai…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA