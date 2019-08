Emily Ratajkowski è incinta?/ Foto, indizi social “mamma e papà” e bacio sulla pancia

Emily Ratajkowski è incinta del suo primo figlio? E’ questo il dubbio che da diverse ore tiene i fan della supermodella statunitense incollati al suo profilo di Instagram, a caccia di ulteriori indizi dopo il post che ha fatto scoppiare il gossip. Al momento, tuttavia, sembra impossibile trovarne uno degno oltre alla foto postata da Emily e che lascerebbe intendere una gravidanza in corso. La silhouette della 28enne non ci aiuta di certo ma è probabile che sia solo all’inizio della presunta gravidanza, dunque difficile da decifrare a occhio nudo un possibile pancino “sospetto”. Eppure c’è un indizio che ha fatto scattare la caccia alla conferma del rumor. Si tratta di una foto pubblicata sul suo account Instagram dalla stessa Emily Ratajkowski, nella quale posa insieme al marito Sebastian Bear-McClard, con cui è convolata a nozze in gran segreto nel febbraio dello scorso anno. La didascalia sembra proprio voler annunciare il lieto evento: “Mon and dad”, si legge, ovvero “Mamma e papà”. Si tratta solo di un desiderio condiviso dalla coppia o di un modo originale per annunciare la sua gravidanza via social?

EMILY RATAJKOWSKI È INCINTA DEL SUO PRIMO FIGLIO? I DUBBI

Al momento nulla sembra confermare la notizia della gravidanza di Emily Ratajkowski e gli indizi terminano tristemente qui. Dopo lo scatto misterioso, infatti, tutto tace. Solo nei minuti passati, una storia Instagram sospetta ha riacceso ancora una volta il dubbio: “Son”, ovvero “figlio”. E’ quanto scritto nella foto che ritrae il suo cane. Il riferimento è sempre allo scatto di “mamma e papà” o ha solo a che fare con l’amico a quattro zampe, paragonato magari dalla supermodella ad un figlio? In realtà già da qualche giorno c’è una strana aria di famiglia nei profili social di Emrata e del marito Sebastian Bear-McClard. In una Instagram story di Emily risalente a qualche giorno fa, infatti, lui appare inginocchiato mentre le bacia la pancia. Lei è vestita con un completo simile a quello indossato nel giorno del loro matrimonio. La bella Emrata però non intende sbilanciarsi e tutto resta nel limbo del dubbio. Almeno fino alla prossima (si spera) foto social.

