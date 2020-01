Emily Ratajkowski “il mio corpo è naturale”/ Foto a 14 anni: “ero solo una bambina”

Emily Ratajkowski, la supermodella ed attrice britannica, ha postato su Instagram una foto di quando aveva 14 anni. Bellissima e con un corpo da favola, l’attrice che oggi ha 28 anni ha voluto smentire una volta e per tutte di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Per questo motivo la top model ha voluto condividere con tutto il suo pubblico, haters compresi, una foto che la mostra all’età di 14 anni con un bikini da urlo. Considerata una delle top model più belle e richieste del mercato, Emily è seguita da circa 25 milioni di followers e in tanti più volte l’hanno accusata di essere ricorsa al bisturi per avere quelle forme da sballo. Per smentire quelle voci, la Ratajkowski ha pensato bene di postare una sua vecchia foto per dimostrare che già a 14 anni aveva un fisico perfetto. “Mi piace mostrare alle persone questa foto di me a 14 anni per dimostrare che il mio corpo è naturale. Oggi mi dispiace che abbia monopolizzato un po’ tutto” ha scritto la top model a corredo della fotografia.

Emily Ratajkowski: “non sono rifatta”

Ad accompagnare la fotografia di quanto aveva soli 14 anni, Emily Ratajkowski ha scritto un lunghissimo post in cui ha raccontato un pò della sua vita smentendo le voci che la vorrebbero rifatta. “Oggi mi dispiace che abbia monopolizzato un po’ tutto” scrive parlando del suo corpo considerato tra i più belli in circolazione nell’ambito della moda. La foto di Emily a 14 anni non lascia alcun dubbio: la top model era ed è tutt’ora bellissima.” Ero solo una bambina in questa immagine e speravo che il mondo mi incoraggiasse a essere qualcosa di più del mio solo corpo” – scrive la Ratajkowski che prosegue dicendo – “detto questo, mi sento comunque potenziata dall’aver messo il mio corpo e la mia sensualità ‘al servizio’ della moda e di piattaforme come Instagram. Fortunatamente, ho scoperto le parti di me che sono senza dubbio più importanti dell’essere sexy, ma sei hai 14 anni e stai leggendo questo post, per ora non preoccuparti di tutto questo. Leggi molti libri e sappi che ciò che vedi su Instagram è solo una piccola parte di esseri umani più completi e meravigliosamente complessi”. Che dite queste foto metterà a tacere una volta e per tutte gli haters che l’hanno sempre accusata di essersi rifatta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 4 Gen 2020 alle ore 11:38 PST





