Noel Gallagher vs Eminem/ “Hai preso della fot*uta coca, ti sei bevuto qualcosa…”

Noel Gallagher tuona contro Eminem e la sua musica. In un’intervista rilasciata ai microfoni dell’Independent, Noel Gallagher ha criticato non solo Marshal Bruce Mathers III (questo il nome di battesimo di Eminem), ma soprattutto i testi delle sue canzoni che, secondo l’ex Oasis sarebbero identici da vent’anni. Gallagher, infatti, dichiara di non amare i testi delle canzoni di Eminem che, da 20 anni, tratterebbe sempre gli stessi argomenti. “È uno di quei ragazzi che vanno a disintossicarsi e poi lo raccontano per 20 anni. Hai preso della fo**uta coca, ti sei bevuto qualcosa. Non lo abbiamo fatto tutti. Non mi interessava essere come quelle persone. È noioso. Scrivere canzoni sulla droga è noioso quanto scrivere canzoni sull’uscita dal mondo della droga“, ha dichiarato l’ex Oasis.

Non è la prima volta che Noel Gallagher si scaglia contro Eminem. L’ex Oasis, infatti, già nel 2005, aveva criticato il collega durante un’intervista rilasciata al Guardian puntando il dito anche contro 50 Cent: “Odio il ca**o di hip hop, lo detesto. Eminem è un ca**o di idiota e 50 Cent è il personaggio più sgradevole che abbia incontrato in vita mia”. A distanza di 14 anni, Noel Gallagher torna a criticare Eminem e lo fa pochi giorni dopo il suo sfogo sulla criminalità londinese: “Stiamo per trasferirci nell’Hampshire. Non vogliamo che i ragazzi crescano a Londra. Negli ultimi tempi si sono verificati due accoltellamenti proprio nella nostra zona. Immaginate, vivo in una zona abbastanza ricca. Da quella parte della strada c’è un complesso residenziale, da quell’altra parte c’è un altro complesso residenziale. Entrambi sono attualmente in guerra. Un ragazzo è stato pugnalato alla ca**o di luce del giorno”, ha detto in uno sfogo sulle pagine dell’Independent.





