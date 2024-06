Emis Killa è diventato papà: “È nato mio figlio Romeo”/ Chi è la fidanzata e neo-mamma Martina Bottiglieri

Emis Killa papà-bis: è nato il figlio Romeo, la gioia della fidanzata Martina Bottiglieri

Emis Killa nelle ultime ore ha annunciato a gran sorpresa di essere diventato papà: il rapper, già padre di una bambina nata da una precedente relazione, ha avuto un figlio di nome Romeo dall’attuale fidanzata Martina Bottiglieri. Il rapper, attraverso una story condivisa sul proprio seguitissimo profilo Instagram, ha annunciato al mondo la nascita del suo bambino, avvenuta in realtà diversi giorni fa ma comunicata soltanto nelle ultime ore.

“Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata, ma mi sembrava giusto informarvi che una settimana fa, il 18 giugno 2024, è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi“, le parole da neo-papà di Emis Killa condivise in forma pubblica. Gioia ed emozioni incontenibili anche per la fidanzata e neo-mamma Martina Bottiglieri, che su Instagram ha pubblicato alcuni scatti del parto compresa una fotografia con il rapper e il bambino appena nato, avvolto tra le sue braccia: “Una settimana fa alle 20:33 è nato il nostro cuore Romeo. Non esiste miracolo, gioia ed emozione più immensi“.

Emis Killa papà, la riservatissima vita privata e la fidanzata Martina Bottiglieri

Emis Killa è sempre stato piuttosto attento a conservare la propria sfera privata il più possibile lontana dai riflettori. L’annuncio della nascita di Romeo è arrivato quasi a sorpresa e diversi giorni dopo il parto, così come in maniera sorprendente era arrivata la notizia nel 2018 della nascita della sua prima figlia, Perla Blue, avuta dalla relazione con l’ex Tiffany Fortini. Ma chi è Martina Bottiglieri, fidanzata di Emis Killa e che ha regalato al rapper la gioia di una seconda paternità?

Essendo lontana dal mondo dello spettacolo e dei riflettori, di lei non si conoscono molte informazioni; sappiamo però che è una giovane modella, classe 1992, e che ha conseguito la laurea all’Accademia delle arti di Bologna prima di intraprendere la carriera sulle passerelle della moda. La relazione con il rapper dura da oltre due anni e a confermare il loro amore all’epoca, quasi a sorpresa, fu l’ex fidanzata Tiffany Fortini, che smentì i rumors su un possibile ritorno di fiamma col rapper dopo essere stata tempestata di domande dai followers.

