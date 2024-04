Emma a Le Iene: “Il provino ad Amici? Ero reduce dal primo cancro”/ “Ho avuto paura di morire…”

Nella puntata di domani de Le Iene – martedì 16 aprile – potremo scoprire nuove curiosità e racconti di Emma Marrone, tra i volti della musica più apprezzati dell’ultimo decennio. Da Amici a Sanremo ha conquistato il suo sogno più grande, ma non sempre la vita le ha riservato sfide semplici da superare. Di questo e tanto altro – stando alle anticipazioni proposte da Leggo – ha parlato la cantante in un servizio realizzato da Niccolò De Vitiis.

“Il provino ad Amici andò malissimo; io ero in una fase difficile, complicata. Stavo ancora recuperando fisicamente dal primo cancro che mi aveva colpito in quel periodo. Quindi, avevo anche un po’ perso la speranza e la fiducia nella vita, in generale”. Inizia da qui il racconto di Emma a Le Iene, dal provino per il talent che si è poi rivelato il trampolino di lancio, proprio quando il sogno sembrava svanire dopo il calvario della malattia. A proposito di come arrivò la diagnosi del tumore, la cantante ha raccontato: “Una mia amica doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la stessa visita assicurandomi la bravura della dottoressa; l’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno”.

Sempre raccontando della prima esperienza alle prese con il tumore, Emma Marrone – come riporta Leggo – ha raccontato a Le Iene: “La cosa che mi ha traumatizzata e che mi ha fatto più male è stata vedere i miei genitori completamente distrutti. Se ho mai avuto paura di morire? Sì; quella situazione si è presentata tre volte; ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie”. La cantante, dopo il racconto sulla malattia, si è poi espressa a proposito della mancanza in Italia di una legge che favorisca la fecondazione assistita per le donne senza un compagno: “La trovo una stronz*ta enorme! Ho tutti gli strumenti per essere madre ma siccome non ho un compagno non posso avere il diritto di diventare madre”.

Particolarmente toccante – stando alle anticipazioni proposte da Leggo dell’intervista di Emma Marrone a Le Iene – il racconto riferito alla triste scomparsa di suo padre Rosario: “Ero sul divano, squilla il telefono ed era mio fratello; io avevo capito tutto, subito. Sentivo le urla di mia madre e mio fratello che faceva: ‘Chicca, torna a casa che papà non c’è più’, poi l’inferno…”. La cantante ha poi aggiunto: “La cosa che mi ha fatto strato è stato che prima di partire, mi ha detto: ‘Mi raccomando, ogni lasciata è persa’. Io gli ho detto che dopo 48 ore ci saremmo rivisti, e lui: ‘Sì, ma tu ricordati questa cosa che ogni lasciata è persa’. Quindi ora non me ne fot*e proprio, di niente; faccio tutto quello che voglio adesso”.











