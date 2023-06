Emma evita Stefano De Martino durante la festa del Napoli?/ Web scatenato, cos’è successo

Festa del Napoli, Emma scappa da Stefano de Martino dopo l’esibizione?

Ieri sera si è tenuta la magica festa del Napoli, che quest’anno ha vinto il terzo scudetto della sua storia dopo una trionfale cavalcata in Serie A. Alle 18,30 l’ultima partita casalinga di campionato, contro la Sampdoria. A seguire, sempre nella meravigliosa cornice dello Stadio Diego Armando Maradona, la grande festa collettiva condotta su Rai2 da Stefano De Martino. Tantissimi gli ospiti che si sono avvicendati sul campo per celebrare l’impresa a tinte azzurre, da Marisa Laurito a Sal Da Vinci, sino a Clementino e Biagio Izzo.

Festa scudetto Napoli/ Diretta streaming video Rai 2, ospiti e cantanti: finale con Marisa Laurito

Ma, oltre ai numerosi sostenitori e tifosi della squadra, si sono esibiti anche artisti di spicco della nostra musica, come Emma Marrone. C’era grande attesa, soprattutto sui social, nel vedere la cantante assieme a De Martino sullo stesso palco, dopo così tanti anni da quando si conobbero nella scuola di Amici. Eppure in molti hanno notato una certa freddezza da parte della vincitrice del talent che, al termine della sua esibizione, è subito corsa via senza dare attenzioni al conduttore napoletano.

Stefano De Martino: che succede con Belen Rodriguez?/ Beccato allo Stadio Diego Armando Maradona con...

Emma e Stefano De Martino, le congetture del web

Emma Marrone ha regalato una magica interpretazione di Napule è, un omaggio alla città di Napoli e ovviamente all’indimenticabile Pino Daniele. Tuttavia, al termine della sua performance, non si è trattenuta sul palco ma è scappata via mentre Stefano De Martino la salutava e desiderava tributarle gli applausi di tutto il pubblico presente allo stadio. Il video ha prontamente fatto il giro del web e in molti sono convinti che questa improvvisa fuga sia dovuta proprio alla presenza dell’ex fidanzato sul palco.

“No ma io vi giuro che questo video dove emma scappa via ed evita stefano mi ammazza“, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “EMMA CHE FUGGE DA STEFANO È ARTE“, “emma e stefano che nemmeno si salutano“. In molti hanno notato una certa distanza tra i due, forse ancora dovuta ai fatti del passato e alla fine del loro amore. Molto più probabile, invece, l’ipotesi che la cantante salentina abbia frettolosamente abbandonato il palco per esigenze televisive, considerati i ritmi stringenti e i numerosi ospiti che, come lei, si sono esibiti per onorare Napoli.

Emma Marrone e Stefano De Martino, di nuovo insieme/ Web in tilt per la Festa Napoli Scudetto!

no ma io vi giuro che questo video dove emma scappa via ed evita stefano mi ammazza, mi manda al santo creatore pic.twitter.com/5xd42MbGIN — giuseppe 🌍 (@princesadoidaa) June 4, 2023

EMMA CHE FUGGE DA STEFANO È ARTE pic.twitter.com/vhXm0iI6rp — emmina 🫶🏻 (@lamiabrown_emma) June 4, 2023

emma e stefano che nemmeno si salutano 💀 #Napul3 — martymarty🖤 (@_omarfor_) June 4, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA