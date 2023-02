Emma, Lazza le “regala” il quarto Sanremo/ Protagonista dei duetti con il rapper

EMMA, OGGI DUETTO CON LAZZA: CANTERANNO “LA FINE”

Emma torna questa sera al Festival di Sanremo 2023 per il duetto con Lazza: i due canteranno il brano “La fine” di Nesli, reinterpretato da Tiziano Ferro, accompagnati da Laura Marzadoni, primo violino del Teatro alla Scala di Milano. Il rapper, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, ha scelto di avere al suo fianco una collega molto vicina a lui per quel che concerne l’approccio artistico. L’attitude dirompente in particolare è un tratto distintivo delle loro anime, che porteranno sul palco in occasione della quarta serata della attesissima kermesse canora.

Dalla loro unione ci si aspetta un brano molto emozionante. Il testo della canzone parla infatti di sacrifici e rimpianti. È la prima volta che il brano verrà interpretato da una voce femminile, per cui la versione di Lazza ed Emma sarà certamente inedita, anche perché arricchita dal violino di Laura Marzadoni. La cantante porterà sul palco del Festival di Sanremo 2023 la sua esperienza a servizio di uno dei nuovi talenti della musica italiana.

EMMA A SANREMO 2023: È LA QUARTA VOLTA AL FESTIVAL

È la quarta volta che Emma approda al Festival di Sanremo (nel 2011 con “Arriverà” insieme ai Modà, classificandosi seconda; nel 2012 da vincitrice con “Non è l’inferno”; nel 2022 con “Ogni volta è così”, classificandosi sesta), ma per l’edizione 2023 ciò avverrà in occasione di un duetto, quello di Lazza. La cantante non ha esitato ad accettare l’invito. “Fiera di te dal primo giorno. Onorata per questa avventura insieme. Ti voglio bene”, ha scritto sui social network.

In questi giorni della kermesse sta un po’ facendo da “mamma” all’artista, che è stato selezionato da Amadeus per il salto dalle nuove proposte ai big col brano “Celeste”. Lazza, da parte sua, otterrà sicuramente dei benefici dall’esperienza e dal successo della sua ospite. Tra i due c’è anche stato un siparietto con i fans che hanno assaltato Emma, mentre l’artista in gara è riuscito a sgattaiolare fuori dalla bolgia, per poi essere raggiunto. Difficilmente, insomma, si pentirà della sua scelta per la serata delle cover.

