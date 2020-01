Emma Marrone “Mai più bionda”/ “Dottori sconsigliano tintura, temo che il tumore…”

Emma Marrone torna a raccontarsi in una lunga intervista in cui rivela la sua paura di ammalarsi ancora ma anche le ragioni che l’hanno spinta a rivelare del suo ricovero e della sua ricaduta. Ai microfoni di Sette, settimanale de Il Corriere della Sera, la salentina ha rivelato alcuni momenti clou di questi ultimi mesi ad un passo dal suo ritorno al Festival di Sanremo e, questa volta, in versione ospite. Come annunciato ieri proprio dalla Rai, Emma Marrone sarà ospite della prima serata della kermesse martedì e lei ha preso la palla al balzo per parlare di quello che le è successo e del suo nuovo look che, a quanto pare, non la vedrà più nei panni di una bionda, almeno non all’esterno: “Sarò bionda dentro ma i miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda”.

EMMA MARRONE DICE ADDIO ALLA TINTURA BIONDA: “I MEDICI ME LO HANNO SCONSIGLIATO”

Inutile dire che la ricaduta l’ha costretta a fare i conti con la paura, ancora una volta, e di aver affrontato tutto con spavalderia pur consapevole che alla base teme ancora il peggio quando deve sottoporsi ai controlli di routine: “Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi, ho paura ma in sala operatoria sono entrata come una spaccona”. Riguardo all’annuncio social relativo alla malattia e all’intervento che avrebbe dovuto subire, Emma Marrone racconta di aver detto tutto ai suoi fan solo perché c’era un evento alle porte e in molti avevano prenotato alberghi e voli e non sarebbe stato giusto nei loro confronti: “Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci.Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla”.

