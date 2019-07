Emma Marrone e Jared Leto/ Duetto al concerto dei Thirty Seconds to Mars: “grazie”

Emma Marrone e Jared Leto hanno incantato i fans durante il concerto romano dei Thirty Seconds to Mars. La band si è esibita all’Auditorium Parco della Musica dando vita ad uno dei concerti più attesi del Roma Summer Fest. Emma, oltre ad aver assistito allo spettacolo come fans, è salita poi sul palco per un duetto con Jared Leto che ha incantato tutti e regalato un momento straordinario alla cantante salentina che, dopo l’ultimo anno ricco di impegni, si sta godendo un po’ di sano riposo. Dopo essersi trasformata in attrice per Gabriele Muccino, così, Emma è tornata a cantare con Jared Leto con cui ha inciso il brano Love is madness, singolo protagonista del duetto con cui hanno strappato gli applausi ai presenti.

EMMA MARRONE E JARED LETO IN DUETTO: “MOMENTO STRAORDINARIO”

Dopo l’emozione provata sul palco, Emma Marrone, su Instagram, ha condiviso le foto della serata e ringraziato tutti coloro che le hanno permesso di aggiungere un altro, piccolo ma grande tassello alla sua carriera artistica. “Ho vissuto un momento straordinario. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo cantato con tutto l’amore per il pubblico e con tutta l’energia che la musica può dare. Grazie ai Thirty Seconds to Mars con tutto il mio cuore”, ha scritto poi Emma su Instagram. “Sei stata bravissima, unica come sempre”, “ti meriti tutto l’amore del mondo”, scrivono i fans. E c’è, poi, chi fa una domanda ad Emma: “Complimenti per questo splendido traguardo! Ma una curiosità te la devo chiedere…lui dal vivo è figo quanto in foto?!”. E la Marrone ha risposto: “no… molto molto molto molto molto di più”.







