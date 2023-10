Emma Marrone: “Ero molto emozionata..”/ Silenzio rotto sul ritorno ad Amici: le reazioni 

Emma Marrone, il ritorno in TV é ad Amici 23 di Maria De Filippi

Emma Marrone segna il suo ritorno TV al talent show che l’ha resa celebre come cantante, ultra-ventennale, giunto all’edizione di Amici 23 di Maria De Filippi. L’occasione é l’ultima nonché quarta puntata domenicale di Amici, dove la cantante reagisce al lutto segnato dalla morte del padre Rosario Marrone, presentando al cospetto dell’occhio pubblico il nuovo singolo Iniziamo dalla fine, l’apripista estratto dall’album Souvenir.

LDA, il ritorno alla musica é un featuring/ Rioda Forego annuncia il nuovo singolo, "Venere": le reazioni

“É sempre bello tornare a casa… Ero molto emozionata…- scrive, Emma, tra le righe nella descrizione del nuovo post, un video-reel che la vede pronunciarsi sull’ospitata televisiva di ritorno ad Amici, il programma dedicato alle arti canto e ballo che la decretava vincitrice ad Amici 9-, grazie Amici, grazie Maria, vi voglio bene”. Anche grazie alla caption pregna di gratitudine dell’artista, per il supporto del pubblico e il talent che l’ha resa celebre, il video dell’apparizione di Emma Marrone postato sul profilo Instagram dell’ex Amici 9 registra un notevole volume di interazioni social, perlopiù like, condivisioni e messaggi di consensi da parte degli internauti. Tanto che il post della nuova apparizione di Emma Marrone ad Amici é virale, sul re dei social network. E tra gli annessi commenti degli utenti attivi nel web, c’é chi considera l’ultima di Emma la performance travolgente di una grande popstar rodata sul palco di Amici 23, dal timbro vocale più unico che raro, riconoscibile ed emozionante.

Angelina Mango, la nuova stella della Generazione zeta: prima con "Che t'o dico a fà"!/ La classifica Spotify

Emma Marrone copre il ruolo di giudice ad Amici 23

Ma non solo l’esibizione promozionale della sua musica; Emma Marrone copre inoltre anche il ruolo di giudice, in occasione della rinnovata gara di canto cover nella nuova e quarta puntata di Amici 23.

A margine della sfida sulle cover tra i cantanti concorrenti in corsa, l’ex fiamma storica di Stefano De Martino ad Amici 9 ha stilato una classifica finale, divenuta particolarmente dibattuta, dentro e fuori il contesto della scuola di Maria De Filippi. Nella celebre scuola, ad esempio, in uno sfogo condiviso con i compagni di studio al termine della puntata Holy Francisco lascerebbe intendere di non voler prendere in considerazione l’ultimo posto assegnatogli da Emma nella nuova classifica della gara cover domenicale di Amici 23…

Amici 23, Holy Francisco spiazza con "Gaia e Mirea": "Non sono quello"/ Pettinelli commossa, Zerbi si ricrede

© RIPRODUZIONE RISERVATA