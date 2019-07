Emma Marrone, foto con mamma e papà/ “Sorridi come sorride il mio cuore”

È uno scatto pieno di tenerezza quello con il quale Emma Marrone ha sorpreso i suoi follower nella tarda mattinata di oggi. La celebre cantante ha infatti pubblicato un’immagine che la ritrae stretta nell’abbraccio di sua madre: Maria Marchese, ma nello stesso post, la Marrone non dimentica il suo amato papà Rosario, che compare insieme a lei nello scatto successivo. “1 con mamma, 2 con papà”, scrive la cantante in didascalia, con il chiaro intento di non scontentare nessuno. Emma Marrone è da sempre molto legata ai suoi amati genitori, ai quali molto spesso dedica post, messaggi e parole piene di affetto. E a quanto pare, questo lato dell’ex allieva di Amici piace molto ai suoi 3.8 milioni di follower: le due immagini, a sole poche ore dalla pubblicazione, hanno collezionato ben 73 mila like. Sono i commenti, però, ad avere la meglio: l’unione familiare, l’amore che traspare dalle foto e l’affetto che da sempre lega Emma Marrone ai suoi genitori hanno commosso tantissimi fan.

IL MESSAGGIO ALLA MAMMA

Oltre alle due foto che la immortalano stretta nell’abbraccio dei suoi genitori, Emma Marrone ha lasciato un messaggio nelle story in una foto che la ritrae in compagnia di sua madre: “sorridi come sorride il mio cuore quando è vicino al tuo”, scrive nella didascalia la cantante, serena come non mai accanto alla donna che le ha dato la vita. A quanto pare, Emma Marrone avrebbe trascorso il week end in Salento per partecipare a una matrimonio, durante il quale avrebbe scattato le immagini che la ritraggono in compagnia dei suoi genitori. In una delle condivisioni più recenti ha infatti condiviso il suo pensiero sulle celebrazioni nuziali che avvengono nella sua terra, scrivendo: “Che bella cosa i matrimoni in Salento!”. E anche se la sua domenica si è conclusa con una piccola disavventura, Emma Marrone si è consolata con un abbondante piatto di orecchiette al pomodoro: “Il volo è in ritardo di 60 minuti, ma va bene così”.

Visualizza questo post su Instagram 1 con mamma. 2 con papà. L❤️VE. @maria_marchese53 @rosariomarrone Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 28 Lug 2019 alle ore 1:49 PDT





