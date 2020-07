Emma Marrone: “giornata di audizioni a X Factor”/ “Per cancellare i Moscow Mule…”

L’avventura di Emma Marrone come giudice di X Factor 2020 è ufficialmente cominciata. Dopo aver trascorso una giornata intera con i colleghi Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton oltre al capitano Alessandro Cattelan alla scoperta dei Musei Vaticani, per Emma e tutto il team del talent show di Sky è arrivato il momento delle audizioni. I giudici infatti, sono alla ricerca di quelli che saranno i talenti della nuova edizione di X Factor. Ad annunciarlo è stata proprio Emma pubblicando sui social alcune storie in cui si mostra con dei cerotti per eliminare le occhiaie, conseguenza della serata trascorsa con gli altri giudici di X Factor a base di Moscow Mule. “Oggi ci sarà un’altra giornata di audition. Questi (dice mostrando i cerotti ndr), nella mia testa, servono a cancellare i Moscow Mule di ieri sera”, afferma una Emma entusiasta della sua avventura.

Emma Marrone alle audizioni di X Factor 2020: la cantante salentina allontana il gossip

Per Emma Marrone sarà un’estate di lavoro. Con tutto il team di X Factor 2020 sta lavorando alla nuova edizione del talent show. Le audizioni sono cominciate e i giudici cercheranno quelli che saranno i talenti delle quattro squadre. Emma sceglie così di concentrarsi sul lavoro e di non dedicarsi al gossip. Il nome della cantante, infatti, è tornato ad essere accostato a quello di Stefano De Martino per alcuni like che i due si sarebbero scambiati negli ultimi giorni. Tra Emma e De Martino che hanno avuto una storia nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi e finita dopo l’incontro del condutore con Belen Rodriguez, c’è ormai un rapporto sereno. I due sono tornati a seguirli da tempo sui social, ma gli ultimi like hanno nuovamente scatenato i rumors. Emma, però, allontana il gossip pubblicando su Instagram storie in cui mostra il camerino di X Factor, l’avventura in cui si è tuffata con grande entusiasmo.

Visualizza questo post su Instagram Dalle storie di Emma ❤️ #EmmaMarrone #xfactor2020 Un post condiviso da Emma Marrone – Fanpage (@emmarealbrown) in data: 10 Lug 2020 alle ore 2:49 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA