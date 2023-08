Emma Marrone in lacrime: “Mi faccio vedere per quello che sono…”/ Il motivo dello sfogo

Emma Marrone é attesa all’evento Radio Zeta Future Hits Live

Emma Marrone, tra gli ospiti più attesi a Radio Zeta Future Hits Live 2023, si commuove mostrando le lacrime via social. L’artista cantautrice ed ex concorrente ad Amici 9 di Maria De Filippi, tra i musicisti previsti nella line up dell’evento dedicato alla Generazione zeta e dal vivo all’Arena di Verona il 30 agosto 2023, non nasconde la sua commozione dopo l’annuncio del nuovo progetto in musica.

Reduce dal successo del tormentone estivo “Taxi sulla Luna”, singolo in collaborazione con Tony Effe, Emma Marrone scrive agli internauti annunciando l’uscita del nuovo album e un tour nei club, il cui apripista é il singolo al rilascio il 1° settembre 2023: “Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama SOUVENIR e non vedo l’ora che sia tutto vostro… non posso ancora dirvi la data esatta ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre… da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell’anno). Questo venerdì esce INIZIAMO DALLA FINE il mio nuovo singolo. L’inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene PEZZIE”, fa sapere tra i nuovi post su Instagram, prima di scoppiare a piangere, Emma Marrone.

Le lacrime di Emma Marrone sono social

L’artista attesa sul palco dell’evento Radio Zeta Future Hits Live 2023, poi, si lascia andare ad un pianto liberatorio tra le Instagram stories, a fronte del feedback riscontrato all’annuncio del progetto musicale: “Mi stavo ca**ndo sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l’ora di esibirmi, sono troppo emozionata”- fa quindi sapere Emma Marrone, in un pianto a dirotto, in confidenza con il web-. “Siete stupendi e vi voglio bene. Mi state dando una carica pazzesca”.

E, intanto, tra gli altri artisti ex Amici attesi all'evento Radio Zeta Future Hits Live, LDA fa chiarezza su un chiacchiericcio…











