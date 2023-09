Emma Marrone: Iniziamo dalla fine è il nuovo singolo/ Video: “Un nuovo bellissimo viaggio insieme”

Emma Marrone annuncia l’uscita del nuovo singolo “Iniziamo dalla fine”

Non solo i Maneskin, ma anche Emma Marrone in un venerdì musicale ricco di novità. Dopo Honey, nuovo singolo della band romana, arriva “Iniziamo dalla fine”, il nuovo brano di Emma Marrone che, dopo “Mezzo mondo” e Taxi sulla luna”, duetto con Tony Effe, torna ufficialmente sulla scena musicale con il brano estratto dal nuovo album “Souvenir” che porterà la cantante in giro per l’Italia con un tour in alcuni dei club più importanti. Ad annunciare l’uscita del singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° settembre, è stata la stessa Emma sui social non nascondendo la propria emozione.

“Questa è la copertina del mio nuovo album. Si chiama SOUVENIR e non vedo l’ora che sia tutto vostro… non posso ancora dirvi la data esatta ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre… da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell’anno). Questo venerdì esce INIZIAMO DALLA FINE il mio nuovo singolo. L’inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene PEZZIE”, ha scritto la Marrone.

L’emozione di Emma Marrone per il singolo “Iniziamo dalla fine”

Allo scoccare della mezzanotte, Emma Marrone ha invitato tutti i fan ad ascoltare il singolo “Iniziamo dalla fine”, brano che ha visto la cantante collaborare con Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi e d.whale che la Marrone ha ringraziato sui social.

“Ci siamo fatti benissimo.. Poteva essere meglio. Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento! ONIZIAMO DALLA FINE Fuori stanotte ovunque Un grazie speciale a Paolo Antonacci e d.whale”, ha scritto.

