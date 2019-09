Emma Marrone, Io Sono Bella/ Video ufficiale online: “Fatemi godere adesso!”

Il video di Io Sono Bella è online. Emma Marrone può “iniziare a godere” del suo successo e se prima lo faceva per il passaggio in radio del nuovo singolo firmato da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, ma adesso potrà fare lo stesso anche in tv. Il video di Io Sono Bella porta alla regia la firma di Paolo Mannarino e vede una Emma Marrone super provocante, sensuale ma, soprattutto, molto rock. Questa canzone non poteva non essere sua e non solo per il mitico arrangiamento, molto anni ’80, ma soprattutto per questa voglia di rottura con le donne che stanno sedute ad aspettare il loro turno. Tutto è cambiato e adesso la salentina può gridare “sono stanca di essere come mi vogliono tutti, sono stanca di vivere come vorrebbero gli altri

se vuoi restare va bene va bene” mentre in sottofondo, nel video, vanno le immagini di lei in versione “American Beauty”.

EMMA MARRONE PROTAGONISTA DEL VIDEO IO SONO BELLA TRA ANNI ’80 E ROCK

Questo è quello che possiamo dire dello scoppiettante video di Io Sono Bella online da oggi, 9 settembre, regalando ai patiti degli anni ’80 e della cultura pop anche una serie di citazioni a film famosi, a scene e musiche se vogliamo. Sicuramente questo è un salto in avanti per Emma Marrone che continua a “godere” del nuovo successo dopo un ultimo stop che l’aveva resa un po’ introspettiva e dubbiosa e che l’ha portata addirittura sul set di un film. Quali saranno i numeri che Emma Marrone porterà a casa con il suo Io sono Bella? Sicuramente lo scopriremo nelle prossime ore ma, intanto, il video ha fatto già migliaia di visualizzazioni.

