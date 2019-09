Emma Marrone, Io sono Bella/ Nuovo singolo firmato da Vasco Rossi: “Sorrido”

Esce oggi il nuovo singolo di Emma Marrone, Io sono bella, una canzone che in sole poche ore dalla sua pubblicazione ha ottenuto una marea di consensi. Già ampiamente promosso da gran parte della critica, il brano, scritto per l’ex allieva di Amici da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, è un vero e proprio inno alla necessità di accettarsi e piacersi, a dispetto delle convenzioni sociali. Per Emma Marrone, infatti, “Non è solo una canzone. È un regalo meraviglioso che mi hanno fatto Vasco Rossi e Gaetano Curreri, con la collaborazione di due giovani autori Gerardo Pulli e Piero Romitelli”. In un lungo messaggio postato sui social, la sentina spiega inoltre che “Dopo 10 anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere”, un’istantanea del suo percorso fino a questo punto e di come sia riuscita a rafforzare il suo patto con i fan, restando sempre fedele a se stessa. E oggi Emma Marrone può urlarlo con tutta l’energia rock che da sempre la contraddistingue: “Io sono bella”.

Emma Marrone: “Me la godo e…”

Con Io sono Bella Emma Marrone realizza un sogno che per tanto tempo ha tenuto in un cassetto: quello di avvicinarsi a colui che per tanto tempo ha considerato un mito, Vasco Rossi. “Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e a tutti i concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom”, ricorda la salentina in un post sui social. “Volevo diventare come lui”. Con “Io sono bella”, però, Emma Marrone, pur avvicinandosi al suo mito, non perde la sua straordinaria identità, immortalata così com’è in un ritratto che per lei ha tracciato la sapiente penna di Blasco: “Non avete idea – conferma la Marrone – di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole… E quindi sorrido! Sempre con lo sguardo basso, come in questa foto, per nascondere le lacrime anche se sono di gioia. E me la godo… sì, me la godo di brutto”. Perché “Vasco è Vasco… Ed io per lui sono bella. E non solo… E se lo dice lui…”

