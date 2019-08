Emma Marrone lancia Io Sono Bella/ La cover del nuovo singolo firmato Vasco Rossi

Rosa rossa in fiamme in testa, la schiena nuda e un solo nome, quello di Emma Marrone. Questi sono i dettagli della cover di Io sono Bella, il nuovo singolo che dal 6 settembre sarà disponibile in streaming per la felicità dei fan. Da quanto il brano è stato annunciato ed è stato messo in pre ordine sono state tante le richieste tanto che la cantante ha continuato, per giorni, a ringraziare tutti per il loro affetto dopo tutti questi anni. Il suo sorriso la dice lunga sulla soddisfazione che aleggia nell’aria sia per Emma che per i suoi collaboratori che continuano a rimanerle accanto tra alti e bassi e il peso da novanta di Vasco Rossi ha messo la ciliegina su una torta che aspetta solo di essere mangiata. Io sono Bella è realtà a partire da oggi visto che proprio alle 12.00 di oggi si è mostrato almeno nella sua cover tanto rock, proprio come piace alla bella salentina che è pronta a cantarla in radio e in tv per le prossime settimane.

IO SONO BELLA, EMMA MARRONE MOSTRA LA COVER DEL NUOVO SINGOLO

Il brano firmato da Vasco Rossi e Gaetano Curreri recita: “Io sono bella sono bella sono bella si MA NON MI FREGA NIENTE. Io sono bella sono bella sono bella si IO SONO BELLA SEMPRE” e la stessa Emma Marrone ha postato questi versi come didascalia della foto della cover. Nei giorni scorsi, a Tv Sorrisi e Canzoni, Emma Marrone ha raccontato il suo incontro con Vasco Rossi e l’inizio di un progetto comune: “Sono andata allo stadio Olimpico di Roma per il suo concerto, come faccio per ogni suo tour. Stavolta ho voluto incontrarlo per dirgli ‘grazie’.Ci siamo studiati e piaciuti e adesso Vasco mi ripete sempre: ‘Sono entrato nella tua mente per scrivere questo brano’“. Il pubblico apprezzerà?

