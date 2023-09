Emma Marrone ricorda papà Rosario morto un anno fa/ “Mi mancherai e ti amerò per sempre”

Emma Marrone e il ricordo di papà Rosario

Ad un anno dalla morte di papà Rosario, Emma Marrone dedica delle toccanti parole al ricordo del padre che porta sempre con se. Attraverso una serie di foto che la ritraggono insieme al padre, amante della musica come lei, la cantante salentina scrive un toccante post che ha emozionato tutti i suoi followers che hanno riaccolto con grande gioia il suo ritorno musicale con il singolo “Iniziamo dalla fine”. A distanza di dodici mesi da quel terribile giorno che ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore, Emma tira fuori le sue emozioni.

Emma Marrone: Iniziamo dalla fine è il nuovo singolo/ Video: "Un nuovo bellissimo viaggio insieme"

“In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore. In questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros… E io ti amerò per sempre Ciao Pa”, ha scritto la Marrone ricevendo il cuore di Stefano De Martino ed Elodie.

Emma Marrone, dopo il tormentone "Taxi sulla Luna" arriva il nuovo album "Souvenir"/ L'annuncio del tour

Emma Marrone: le parole del fratello Francesco

Oltre ad Emma Marrone, anche il fratello Checco ha dedicato un pensiero al padre Rosario che è stato la colonna portante della loro famiglia. Sia Emma che il fratello Checco hanno emozionato il popolo di Instagram ricevendo cuori, like e commenti di supporto e affetto.

“Un anno fa come oggi tutti perdevamo qualcuno. Un figlio, un marito, un padre, un fratello, uno zio, un amico, un collega. È difficile colmare la tua assenza ma ce la stiamo mettendo tutta. Ci manchi vecchio lupo”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA