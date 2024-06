Emma Marrone, sfogo in concerto: “A 40 anni non mi faccio dire come vestirmi”/ “Mostrate il vostro corpo…”

Emma Marrone sbotta contro le critiche

Emma Marrone non è mai rimasta in silenzio contro gli insulti e i commenti negativi e così dopo le recenti critiche ricevute per il look che ha scelto di sfoggiare sul palco durante il tour si è lasciata andare ad un duro sfogo e l’ha fatto durante uno dei suoi ultimi concerti. Tra una canzone e l’altra, la cantante salentina che, sin dai tempi di Amici ha sempre avuto un carattere forte e deciso, ha interrotto per qualche minuto la musica per fare un discorso sul body shaming e sull’importante di mostrare liberamente il proprio corpo senza pensare al giudizio altrui.

“Chissà domani sui social cosa scrivono sul mio corpo, che non va bene. A me non me ne frega niente” – ha detto durante il concerto che ha tenuto ad Azzano Decimo. Poi, rivolgendosi alle fan, ha aggiunto: “Voglio dire soprattutto alle ragazze giovani, quelle che devono fare ancora un po’ di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io: non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi”.

Emma Marrone contro il body shaming

Emma Marrone non si è limitata a replicare alle critiche ricevute per il look ma si è sfogata anche contro il body shaming: “Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto. Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi”, ha detto.

Infine, ha concluso così il suo lungo discorso a cui il pubblico ha risposto con gli applausi: “Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l’unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri. Siate sempre fiere e fieri di voi stessi e non abbiate mai il pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è – ha concluso – Siamo qua, respiriamo, siamo vivi, ed è bello mostrarci come siamo, anche se ci sono dei difetti, anzi i difetti fanno la meraviglia di quello che siamo. Fidatevi”.











