Emma Marrone/ “Siamo bionde, non siamo stupide. Se una nasce bella non si deve colpevolizzare”

Emma Marrone è di nuovo in pista: la sua canzone Latina ha raggiunto la vetta dell’Airplay secondo la classifica ufficiale di EarOne. Un traguardo che la cantante salentina ha subito festeggiato con i suoi follower su Instagram. Un nuovo successo che segue a ruota Io sono bella, che le ha permesso di riscuotere diversi consensi. Secondo alcuni a farle da traino è stata la sua attuale partecipazione a X Factor 2020, dove sta indossando per la prima volta i panni di giudice. “Non ci credo, ci è voluto X Factor per farmi capire quanto sei bella. A me piacciono quelle persone con il mistero negli occhi e la malinconia che si nasconde nelle palpebre”, le scrive un ammiratore. Emma ha deciso di mettere in risalto il commento pubblicandolo nelle Stories e aggiungendo un piccolo pensiero: “A volte è questione di tempo. Non deve per forza essere tutto immediato. Questo messaggio è una piccola conquista. Il tempo ripaga sempre, soprattutto se sai aspettare”. Intanto nel talent di Sky Uno, Emma Marrone sta facendo la sua piccola rivoluzione personale e ha deciso di puntare tutto non solo sulla musica, ma anche di mettere in luce alcuni temi che la riguardano da vicino. Complice l’esibizione di Aleew, l’artista ha detto la sua sul maschilismo: “Siamo bionde, non siamo stupide. Se una nasce bella non si deve colpevolizzare. Questo non farà di te una cantante meno in gamba, meno interessante di altre”. Parole che l’hanno spinta poi a rispondere per le rime a Hell Raton, che le ha contestato il paragone fatto fra un’altra concorrente e Rihanna. “Va bene che sono bionda, ma non sono deficiente”, ha detto al giudice rapper, lasciandolo senza parole.

EMMA MARRONE, GIUDICE A X FACTOR 2020 ANTIPATICA MA ONESTA

Emma Marrone ha le idee ben chiare sull’impressione che sta dando in queste settimane, da quando è diventata la neo giudice di X Factor 2020. “Anche se ho la faccia antipatica credo di essere onesta”, ha detto al settimanale Vero, “ma purtroppo non tutti sono abituati alla trasparenza”. La cantante infatti si conosce sotto molti punti di vista e sa quanto il suo modo di dire le cose possano spaventare chi ha di fronte. “Maria De Filippi mi ha vista crescere”, ha aggiunto poi parlando di Amici e la sua esperienza passata, “ma adesso sono grande e ho fatto scelte diverse”. Complicità e sintonia anche con il resto della giuria, anche se presto i quattro pilastri del programma dovranno scontrarsi per forza di cose, non appena la strada per i Live diventerà più concreta. “Con loro mi sento a mio agio perchè sento una stima reale nei miei confronti”, ha sottolineato, “stiamo bene insieme”. Oggi, 27 settembre 2020, Emma Marrone sarà ospite di Domenica In e sarà la protagonista dello spazio musicale del programma. Proporrà la sua Latina?



