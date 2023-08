Emma Marrone supporta Francesca Michielin dopo l’annuncio dell’operazione/ “Andrà tutto bene, ti aspettiamo”

Emma Marrone scrive all’amica Francesca Michielin dopo la notizia della sua operazione

Nel pomeriggio del 4 agosto, Francesca Michielin è apparsa su Instagram con un video in cui annuncia la cancellazione di due date del suo tour. La cantante deve sopporsi ad un’operazione che non può rimandare, motivo per il quale è costretta a mettere gli impegni in pausa. Francesca ha preferito non dire le motivazioni che la costringono a quest’operazione, ammettendo solo di aver bisogno di un po’ di tempo per rimettersi.

Il videomessaggio pubblicato dalla cantante ha raccolto in pochi minuti centinaia di commenti. Tanti i volti noti della musica e dello spettacolo che hanno speso qualche parola per Francesca, augurandole di guarire presto e tornare sul palco più forte di prima. Da Fedez a Simona Ventura, sa Ambra Angiolini ad Elisa, tanto è l’affetto che Francesca ha ricevuto nelle ultime ore.

Emma Marrone incoraggia Francesca Michielin: “Ti aspettiamo!”

Tra i messaggi più intensi quello della sua grande amica Emma Marrone. Le due hanno in passato collaborato insieme, arrivando anche ad esibirsi in duetto sul palcoscenico dell’Ariston, a Sanremo. Queste occasioni hanno rafforzato il loro rapporto di amicizia, oggi molto solido. In virtù di questo affetto, Emma ha rassicurato l’amica, augurandole di tornare presto sul palco ad esibirsi. Queste le sue parole: “Un grande in bocca al lupo alla mia sorellina Francesca! Andrà tutto bene.. Torna presto che qui ti aspettiamo tutti”. Un augurio a cui ci accodiamo.

