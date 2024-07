Mattinata da incorniciare per Emma Virginia Menicucci, finalista olimpica femminile, che ha chiuso la staffetta femminile in 54.29, contribuendo ad un tempo complessivo di 3:36.28 per l’Italia. Assieme a Sofia Morini, Chiara Tarantino e Sara Curtis, la giovane nuotatrice tornerà in vasca questa sera per coronare un sogno. Ma chi è e cosa sappiamo della talentuosa atleta? Ha un fidanzato? Di cosa si occupa, oltre al nuoto?

Partiamo dalla carriera: Emma ha spiccato il volo fin dagli Eurojunior 2018, dove è salita sul podio con la staffetta 4×100 metri stile libero femminile. L’anno seguente è diventata argento con la 4×100 mista e bronzo con la 4×100 stile libero femminile. Nel 2019, ai Campionati Mondiali Juniores di Budapest, ha conquistato il bronzo sia con la staffetta 4×100 stile libero femminile che con la 4×100 stile libero mista.

La vita privata di Emma Virginia Menicucci tra nuoto, amici e la “caccia” al fidanzato

Nel 2024 si è messa in mostra ai Campionati del Mondo di Doha, dove ha conquistato la Carta Olimpica per l’Italia, chiudendo la competizione al quinto posto. Al Trofeo Settecolli, la Menicucci è andata a un passo dal record personale nei 100 metri stile libero con il tempo di 54.77. Pochi giorni dopo è arrivata la tanto attesa e meritata convocazione ufficiale per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Da qui è partito un altro sogno, che la nuotatrice sta vivendo con tutta se stessa, giocandosi al meglio le proprie carte. Sui suoi social sono in tanti a fare il tifo per lei, tra amici, amiche e conoscenti. E per quanto riguarda il fidanzato? Tutto tace, almeno sul profilo Instagram. Di sicuro, alla talentuosa e sempre sorridente nuotatrice non mancano i corteggiatori. Vedremo se si paleserà qualcuno, un fidanzato o un ammiratore, nel corso di queste Olimpiadi, dove Emma vuole continuare a sognare.