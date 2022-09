Emmy 2022, vincitori e diretta streaming/ Previsioni: Succession tra i favoriti

Emmy 2022, previsioni e possibili vincitori della serata

L’attesa è finita: la notte degli Emmy 2022 è finalmente arrivata e, nelle ore a cavallo tra lunedì 12 e martedì 13 settembre, scopriremo chi saranno i vincitori della 74° edizione. Tantissime le novità nel corso di questa edizione, a cominciare dal ritorno in presenza dopo i due difficili anni di pandemia che ci siamo messi alle spalle. Così come sono numerose le produzioni che gareggeranno nelle 27 categorie totali, dal Drama alle Comedy: in queste ore stanno circolando le previsioni sui possibili esiti delle nomination più gettonate.

Come riporta TvBlog, infatti, le previsioni sarebbero tutte a favore della saga familiare Succession, che ha ottenuto più di 20 nomination e che rischia così di diventare la vera e propria dominatrice della serata degli Oscar della televisione americana. La statuetta come Miglior Drama potrebbe andare proprio a Succession, che potrebbe aggiudicarsi anche altri premi. Occhio però a serie come Euphoria, il pluripremiato Stranger Things e la rivelazione Squid game, prima serie non in inglese ad essere stata nominata agli Emmy.

Emmy 2022, dove vederli in tv e in streaming

Tantissime le novità sul fronte Drama, come Yellowjackets e Scissione, oltre alla sorprendente Better Call Soul che ha ricevuto numerose nomination. Tra le Comedy, invece, potremmo assistere alla riconferma del prodotto di grande successo Ted Lasso. Come assistere però alla serata più importante dell’anno per la televisione americana? La consueta cerimonia degli Emmy 2022 sarà visibile anche in Italia e prenderà il via dalle 00.30 di questa notte con le consuete interviste ai protagonisti della serata sul red carpet.

Dalle 2, a seguire, prenderanno il via a tutti gli effetti le attesissime premiazioni. I canali che trasmetteranno l’evento sono Sky Atlantic e Sky Uno, oltre alla piattaforma streaming Now. Un evento imperdibile, che si rinnova anno dopo anno e che accende i riflettori sulla televisione americana e sulle produzioni di successo che ne hanno segnato il corso della storia.

