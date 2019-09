Emmy Awards 2019/ Diretta e nomination: Game of Thrones in pole, info streaming

Gli Emmy 2019 stanno per diventare realtà. La 71esima edizione prenderà il via oggi, domenica 22 settembre alle ore 20 EST (ora di New York) – ore 17 PST (ora di Los Angeles) – ore 2 CEST (orario italiano). Ma cosa sono questi premi? Esattamente come gli Oscar per il cinema, i Tony per il teatro, e i Grammy per la musica, gli Emmy Awards gratificano i migliori programmi televisivi dell’anno. In particolare, i premi sono conferiti da tre organizzazioni differenti: la Academy of Television Arts & Sciences (ATAS), la National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS), e la International Academy of Television Arts and Sciences (IATAS). Il nome “Emmy” deriva da “immy”, termine del gergo utilizzato per determinare l’orticonoscopio, un tubo da ripresa impiegato nelle maggiori produzioni televisive. Gli Emmy si tengono ogni anno negli Stati Uniti e premiano i programmi trasmessi dal mese di giugno dell’anno precedente al mese di maggio dell’anno in corso. A seguire, tutte le dettagliate informazioni sulla cerimonia di questo anno e le nomination.

Perché gli Emmy sono così importanti?

La cerimonia di premiazione degli Emmy 2019 si terrà al Microsoft Theater di Los Angeles, in California, dove si svolge ormai dal 2015. L’evento verrà trasmesso in diretta negli USA dal canale Fox. Le nomination sono state rese note (dal vivo e attraverso internet), lo scorso luglio da Ken Jeong, attore di Community, e D’Arcy Carden di The Good Place. Ma per quale motivo questi premi sono così importanti? Essendo un premio prettamente televisivo, rappresenta una vera eccellenza in questo settore, ormai da moltissimi anni. In un periodo storico come questo, in cui la scelta è più grande e variegata che mai, un programma che riceve una nomination oppure vince, acquisisce molto più credito del consueto, specie da parte del pubblico giovane, particolare fruitore degli show televisivi. Gli Emmy Awards 2019 saranno consegnati oggi, domenica 22 settembre in diretta sulla rete americana Fox, gli appassionati italiani potranno visionarli a partire dall’1:45 fino alle 5 del mattino tra il 22 e il 23 settembre su Rai 4 in chiaro e in streaming sul portale web di RaiPlay.

Le nomination

Per quanto riguarda questa stagione degli Emmy 2019, non troveremo alla sua guida un vero e proprio conduttore. In Italia invece, ad accompagnarci ci saranno il giornalista Andrea Fornasiero e Annie Mazzola conduttrice radiofonica ed esperta di internet. I momenti più salenti, le premiazioni e la struttura dello show, vedrà interagire tra di loro personaggi differenti. “Avremo dei presentatori per ciascuna sezione” ha spiegato a Variety Rob Wade di Fox “arriveranno e introdurranno le categorie, a quel punto ci saranno i presentatori che annunciano le nomination e il vincitore. E a quel punto tornerà il presentatore e se ne andrà una volta chiusa la categoria”. Per quanto riguarda le nomination di questo anno, Game of Thrones è entrato nella storia con la bellezza di 32 nomination Emmy per la sua stagione finale, seguono The Marvelous Mrs. Maisel (con 20 nomination) e da Chernobyl (con 19).



