Emoji Kitchen sbarca su Google: il tool per creare le ‘faccine’/ Ecco come funziona

Sbarca sul motore di ricerca di Google la funzione Emoji Kitchen. E’ disponibile sia per mobile, quindi smartphone e tablet, quanto per personal computer via browser, e permette di creare le famose “faccine” sotto forma di sticker. Come ricorda Wired Emoji Kitchen era inizialmente integrato solo sulla tastiera di Google per Android, leggasi la Gboard, ma ora il tool è stato reso disponibile a tutti, anche per gli utenti iPhone, la concorrenza, che potranno così incollare i famosi sticker anche su iMessage, l’app di messaggistica esclusiva Apple.

Si tratta di un tool decisamente user friendly quindi con un’interfaccia molto semplice da utilizzare e soprattutto diverse faccine a disposizione fra quelle classiche ma anche animali, oggetti e piante, da poter miscelare fra di loro. La particolare infatti di Emoji Kitchen, come qualcuno di voi avrà intuito, è che si possono “cucinare” degli emoji, dando così vita ad un koala fragola o a un polpo che si beve otto caffè, ma anche una lumaca che ride, e un panda che gioca con il pallone da calcio. Insomma, potrete sbizzarrirvi e dare vita all’emoji che più vi aggrada, realizzando così delle faccine uniche. Di fatto le combinazioni possibili sono migliaia e ciò ovviamente fa felice coloro che utilizzano gli emoji spesso e volentieri nelle loro comunicazioni via web.

EMOJI KITCHEN SBARCA SU GOOGLE: NEL GIRO DI POCHI SECONDI LA NOSTRA FACCINA ESCLUSIVA

Il sistema messo a punto da Google realizza le “faccine” nel giro di pochi secondi e il risultato è davvero di pregevole fattura. Una volta realizzate divengono quindi degli sticker da incollare nelle varie chat e compatibili con buona parte dei sistemi operativi.

Ma come fare per utilizzare il programma? Vi basterà prendere il vostro smartphone o il vostro computer, quindi andare sulla home page di Google e scrivere sulla stringa di ricerca “Emoji Kitchen” e selezionare poi Inizia. A quel punto bisognerà semplicemente selezionare le due emoji che si vuole “mixare”, dopo di che avremo la nostra faccina “esclusiva”, incollabile poi sulle chat.

