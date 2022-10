Emy Buono choc “io e Sofia Giaele De Donà ci siamo baciate”/ “Prima del GF Vip…”

Sofia Giaele De Donà: i piccanti retroscena svelati dall’amica Emy Buono

L’intervista rilasciata da Emy Buono al settimanale Chi ha detto qualcosa in più della chiacchieratissima amica Sofia Giaele De Donà. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022, sin dalla clip di presentazione, ha svelato di vivere un amore libero assieme al marito, di stare insieme per 6 mesi l’anno e vivere ognuno la sua vita per i restanti 6. Emy Buono, grande amica dell’influencer, torna a parlare dell’amicizia con la gieffina ospite di Casa Pipol sulla pagina Instagram The Pipol News.

Nel corso dell’intervista la ragazza spiega come sia nato questo speciale rapporto con l’attuale gieffina: “Io ho conosciuto Sofia a Ti spedisco in convento, su Real Time. Da lì non c’era molto approccio, infatti abbiamo spesso litigato. Però poi ho capito che lei potesse interessarmi esteticamente e mentalmente“. Le sue dichiarazioni entrano nel vivo e sono decisamente scottanti: “Mi ha affascinata […] Mi ha incuriosito, abbiamo iniziato a conoscerci anche al di fuori del programma e, facendo serata, è nata una passione: abbiamo iniziato a baciarci e dopo, ogni volta che ci siamo viste, scattava sempre un qualcosa“.

Emy Buono su Sofia Giaele De Donà: “Si vergognava di esprimere lato bisex“

Emy Buono spiega come nessuno, sino a questo momento, fosse a conoscenza della bollente amicizia con Sofia Giaele De Donà: “Nessuno sapeva di questa cosa, io lo sto svelando adesso. Anche perché lei è come se si vergognasse di questa nostra relazione. Infatti mi fa strano che lei stia parlando di un approccio avuto con Taylor. Lei si vergognava di esprimere il suo lato bisex“. Il riferimento è all’amicizia tra Sofia e l’influencer Taylor Mega, della quale la stessa Sofia ha parlato al Grande Fratello Vip 2022.

Appreso il rapporto tra le due ragazze, la Buono spiega: “Sono allibita dal loro rapporto. Sofia ha sempre detto: ‘Emy, non devi mai far uscire questa relazione perché non voglio che si sappia in giro’. Mi allibisce il fatto che lei ora stia parlando di Taylor“. In seguito a queste scottanti dichiarazioni, Emy Buono si augura di incontrare Sofia per un confronto, magari nella Casa di Cinecittà: “Andrei a parlare con Sofia e le chiederei delle spiegazioni. Non eravamo fidanzate, ma prima che entrasse al GF ci siamo incontrate ed è successo qualcosina...”.

