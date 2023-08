Emy Buono choc: via da Only Fans/ “Mi sono pentita, vado in convento..”

La pupa e il secchione, Emy Buono torna a raccontarsi: l’intervista intimista

Emy Buono torna al centro dell’attenzione mediatica, dopo l’influenza esercitata durante i festeggiamenti targati SSC Napoli, per effetto dell’addio a Only fans e una annessa scelta di natura religiosa. Ebbene, la modella e influencer mora che recentemente accresceva la sua popolarità in Italia prendendo parte al programma Mediaset de La pupa e il secchione sceglie oggi di ritirarsi dalla piattaforma online di intrattenimento osé di Only fans, e al contempo così di trincerarsi in un percorso di rehab spirituale in un convento, pentita della condotta assunta in un’immagine sexy al mero fine dei guadagni facili e sicuri. E l’idea di cambiare vita, maturata da Emy Buono dopo il successo e la popolarità raggiunti dentro e fuori dalla TV, anche mediante Only Fans, ora la svela la diretta interessata in un’intervista concessa a mezzo stampa, con l’ex pupa incalzata sui quesiti di Napoli Today.

La pupa e il secchione 2023, il cast prende forma/ Ex Temptation Island verso il nuovo debutto TV?

L’ex pupa torna così a raccontarsi ai media, dopo essere diventata protagonista dei sexy celebrativi dei tifosi del Napoli -il team rivelatosi vuncitore al campionato della League italiana di Calcio Serie A nel 2023, con il terzo scudetto conseguito nella storia calcistica- sfilando in una sexy mise in lingerie.

La pupa e il secchione, Enrico Papi e Paola Barale nel cast/ Le anticipazioni

“Ho iniziato a lavorare a 13 anni facendo piccoli lavoretti -fa sapere la modella, esordendo nell’intervista concessa a mezzo stampa-, perché io e mia madre ne avevamo bisogno in casa per pagare le bollette della luce. Ho anche lavorato come lavapiatti nei ristoranti. Poi sono diventata ballerina in discoteca e la mia vita è migliorata. Ho così avuto la possibilità di partecipare a qualche programma tv e a posare come modella. Ma non ho mai avuto una stabilità economica, sino all’apertura del profilo sulla piattaforma OnlyFans”.

La scelta drastica di uscire di scena dalla sexy piattaforma che promette facili guadagni da conseguirsi grazie ai contenuti online explicit, da parte di Emy Buono, nasce dal momento che alcuni video intimi sono stati diffusi online senza previo permesso, e non solo-. “Mi sono lasciata abbindolare dai guadagni facili perché ho sempre cercato quel qualcosa in più. Non ho pensato al giudizio di mia mamma o dei miei familiari, mi sentivo ribelle e forte. Però ora sono crollata da quando mi sono innamorata. La persona che vorrei vicino non appartiene al mondo dello spettacolo e va con i piedi di piombo con me. In alcune occasioni quando siamo usciti assieme c’era gente che si avvicinava e mi riempiva di improperi volgari anche davanti a lui, chiedendomi persino di girare dei porno. Questo non va bene”. Emy Buono si sente violata rispetto al diritto della privacy, che le sarebbe negato per effetto dell’influenza esercitata sulla nota piattaforma-.”Io credevo che la mia privacy venisse tutelata sulla piattaforma. Tutti i miei video sono diventati virali e sono finiti anche a mia madre e alla famiglia della persona che amo. Mi sono sentita tanto piccola e stupida, un oggetto”.

ANTONELLA FIORDELISI NEL CAST DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2023?/ Arriva la risposta

Emy Buono dice addio a Only Fans e cambia vita in un convento

Insomma, la scelta dell’addio a Only fans nasce in concomitanza con un sentimento d’amore nutrito da parte di Emy Buono verso un uomo che l’avrebbe fatta capitolare. “La decisione di ritirarmi per un po’ nel convento di Sorrento (nella Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento)- prosegue poi la dichiarazione della svolta di Emy Buono-, in cui sono già stata in occasione di un noto programma tv che mi ha visto protagonista anni fa, è per tornare a respirare un’area serena, perché solo lì trovo pace, amore puro e sincerità e le suore non mi giudicano. Spesso ho pensato anche di commettere qualche gesto estremo contro la mia persona. Ho preso anche antidepressivi, dormivo tutto il giorno. Ma non è la via giusta”. E in conclusione, relativamente agli ultimi fatti di cronaca, Emy Buono fa sapere in stato di choc: “Qualcuno ha detto addirittura che dovevo essere io ad essere stuprata al posto di quella povera ragazza siciliana di cui si parla in questi giorni nelle cronache. Sono cose che non si augurano a nessuno. A Maria Sofia Federico che ha vissuto un percorso simile al mio nella prima parte almeno della vita dico che il porno è pericoloso, ti distrugge l’anima. Voglio diventare un esempio per tutte coloro che hanno bisogno di redimersi e di cambiare vita”.

E, intanto, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano a infiammare il gossip made in Italy…











© RIPRODUZIONE RISERVATA