Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: é ritorno di fiamma?/ Si ritrovano a Verona e…

Grande Fratello vip 7, Daniele Dal Moro e Oriana. Marzoli tornano ad apparire insieme: é ritorno di fiamma?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro segnano l’inizio di un preannunciato nuovo ritorno di fiamma, l’ennesimo, ancor prima del via del rinnovato Grande Fratello previsto in partenza l’11 settembre 2023. I concorrenti uscenti del Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, tornano a far parlare di sé, diventando un acceso thread di discussione a mezzo social tra gli internauti fedeli appassionati del Grande Fratello per alcuni segnali che farebbero pensare ad un possibile ritorno di fiamma all’orizzonte tra i due influencer. Riattivatasi a mezzo social Oriana Marzoli condivide il video sponsorizzato in cui appare immortalata a casa di Daniele Dal Moro, mentre i due – forse ritrovati ex -si trovano nella città di Verona. Questo, con un altro stato social in cui poi Oriana sembra dirsi in viaggio per la Spagna, dove potrebbe approdare per la partecipazione ad un nuovo reality iberico, presumibilmente con la collaborazione dell’altro ex Grande Fratello vip, Luca Onestini.

Luca Onestini, dedica romantica a Oriana Marzoli?/ Web scatenato: "Stanno insieme". Tutta la verità

Gli ex Grande Fratello sono al centro dell’attenzione generale nel web

“Ecco perchè è sparita, si è goduta ogni momento, ogni minuto e ogni secondo insieme a lui perché il tempo sarebbe stato pochissimo”, si legge non a caso tra i commenti social più aggreganti dei fan degli Oriele attivi via social. Il sentiment generale, che ora si direbbe dominante tra gli utenti nel web, é che Oriana Marzoli si sia assentata dai social per un periodo, in vista del nuovo viaggio iberico, al fine di poter trascorrere del tempo con Daniele Dal Moro, in un sospetto ritorno di fiamma in corso.

Oriana Marzoli e Luca Onestini concorrenti al GF Vip spagnolo?/ Gli indizi social e lo scoop dalla Spagna

Circa una decina di giorni Oriana lasciava l’Italia tornando in Spagna e gli Oriele (fandom degli ex Grande Fratello vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro) – facevano calare il sipario sulla relazione tanto chiacchierata degli ex Grande Fratello vip . Questo finché poi sabato la Marzoli è rientrata di nuovo a Milano, prima di ritrovarsi con Daniele. E c’é chi tra i detrattori della coppia vip scommetterebbe che Oriana e Daniele possano lasciarsi di nuovo, prima del via al rinnovato Grande fratello. Questo, nell’ipotesi generale che i due ex Grande Fratello vip 7 stiano mettendo in atto una strategia mediatica fondata sui tira e molla in amore, al fine di accalappiarsi visibilità per un tornaconto personale.

Oriana Marzoli lascia l'Italia e dice addio all'ex Daniele Dal Moro?/ "Tornerò a Madrid, ma prima..."

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi del Grande Fratello vip 7, intanto, potrebbero rivelarsi protagonisti di un triangolo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA