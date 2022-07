Emy Buono, fidanzata Denis Dosio: “Paola Di Benedetto? Cerca visibilità”/ “È finita…”

Emy Buono, fidanzata Denis Dosio: dura replica a Paola Di Benedetto

Emy Buono, la fidanzata di Denis Dosio, attraverso un’intervista rilasciata al portale Pipol Gossip, replica duramente a Paola Di Benedetto che, nelle scorse ore, ha criticato l’atteggiamento di Denis. Dopo essere rimasta in silenzio, oggi, Emy Buono difende il fidanzato e critica la Di Benedetto. “L’unica cosa che so di questa signora è che una assettata di visibilità. Anche perché è finita, nessuno parla più di lei. Ha fatto notizia sui social solo grazie a questo episodio!”, ha detto la Buono a Pipol Gossip.

Beautiful/ Anticipazioni 27 e 28 luglio. Bill, Liam e Hope: un segreto da mantenere

Emy, poi, sulle dichiarazioni di Paola Di Benedetto che ha lasciato intendere di non gradire affatto l’uso dei social da parte di Denis Dosio, ha aggiunto: “Ma lei dovrebbe rinchiudersi lì. Ne ha veramente tanto bisogno! E poi, dai, nessuno la calcola più. Non sento parlare di lei da anni. Ma chi l’ha messa in mezzo a questa tizia? Ma sti gran ca*** di ciò che pensa“, ha aggiunto.

Pamela Prati, "Un brutto male se l'è portato via in un mese"/ Il terribile lutto...

Emy Buono innamoratissima di Denis Dosio

Emy Buono, inoltre, ha spiegato di essere stata a sua volta bannata dai social perchè il suo profilo sarebbe stato segnalato in massa. Tralasciando l’aspetto social, Emy ha anche parlato della sua storia d’amore con Denis Dosio ribadendo di essere molto innamorata di lui. “Io sono identica a lui. Credo di essere la sua versione femminile. Mi ci rivedo tantissimo. E siamo anche due pazzi che non hanno bisogno di finti perbenismi per piacere al pubblico”.

Infine, pensando al suo futuro professionale, ha spiegato che sarebbe pronta a varcare immediatamente la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip. Signorini ascolterà l’appello?

Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi/ “Innamorata fin da subito, quegli occhi...”













© RIPRODUZIONE RISERVATA