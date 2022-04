Emy Buono/ Un triangolo amoroso a La Pupa e il Secchione Show

Emy Buono è tra le personalità che più si sono messe in evidenza a La Pupa e il Secchione Show. La giovane dopo poche puntate ha già messo in mostra diverse caratteristiche comportamentali e caratteriali che le hanno permesso di incidere in maniera evidente, a differenza di altre concorrenti ancora troppo in ombra e restie nel dimostrarsi coinvolte. Nel corso della terza puntata del programma però, andata in onda lo scorso 30 marzo, è risultata meno in evidenza rispetto agli altri appuntamenti. Dal punto di vista delle gare e competizione seguite nel corso della serata il suo ruolo non è stato di grande rilievo, nonostante sia riuscita comunque a distinguersi per impegno e tenacia. Si è resa però protagonista di un leggero dibattito per un presunto triangolo amoroso che sembra nascere all’interno del reality. La giovane infatti da diverse settimane sta dimostrando un forte interesse per il pupo Dennis Dosio. Quest’ultimo non si è ancora esposto in maniera decisa sulla situazione, preferendo principalmente temporeggiare, Emy invece nel corso della diretta è stata piuttosto chiara sulle sue intenzioni nei confronti del ragazzo.

Infatti, dopo aver osservato una clip sulla questione è stata subito incalzata dagli opinionisti in studio con domande dirette. La De Meo ha affermato in quella occasione di sentirsi pronta a fare di tutto per conquistare il pupo. Inoltre, in riferimento alla presunta competizione amorosa con un altro concorrente, si è detta convinta di avere maggiori possibilità di fare breccia nel cuore di Dennis e di poter iniziare una storia con lui. Per quanto riguarda il giudizio sommario che si evince dalle tendenze social e dal giudizio del pubblico, Emy ha certamente un discreto impatto. Le opinioni sono abbastanza divise, tra chi nutre una certa simpatia per la ragazza ed è convinto che riuscirà a lasciare la sua impronta e chi invece non apprezza il suo modo di fare e la sua ossessione nei confronti di Dennis Dosio. In linea generale la sua determinazione e capacità di mettersi in gioco sono tra le qualità più apprezzate da parte dei telespettatori, con tantissimi commenti social che la spronano ad andare avanti per la sua strada. I commenti negativi sono invece principalmente riferiti alle dinamiche di gioco dove Emy risulta ancora troppo in ombra. Per quanto sia riuscita a portare a casa ogni compito e sfida, molti sono convinti che la ragazza possa dare di più per arricchire il proprio percorso.

Emy Buono, respinto Alessandro De Meo a La Pupa e il Secchione Show

Emy Buono si è resa protagonista della prima grande delusione d’amore a La Pupa e il Secchione Show. La splendida ragazza infatti ha respinto al mittente le avance fatte da Alessandro De Meo che nei suoi confronti ha dimostrato di avere un debole molto marcato. Come detto lei stravede per Denis Dosio e non vede minimamente il secchione che sembra essere pronto addirittura a cambiare per lei. Single annunciata all’inizio del programma la ragazza rimane una delle più amate anche al di fuori della trasmissione. Nella prossima puntata sono attesi quindi risvolti interessanti sia in riferimento al triangolo amoroso che la vede protagonista, sia per quanto riguarda le dinamiche di gioco e la possibilità di eliminazione dalla gara.

Intanto però fioccano le polemiche perché le opinioniste sembrano non aver accettato del tutto i suoi comportamenti proprio nei confronti di Alessandro, considerandola un pochino equivoca. Lei però sente di aver agito totalmente in buonafede e di non aver illuso nessuno. Sarà importante ora capire quale sarà il comportamento di De Meo che sembra pronto anche a chiudere ogni tipo di legame e a guardarsi attorno in un’esperienza televisiva che sicuramente lo sta facendo riflettere molto sul suo modo di approcciarsi al mondo femminile.











