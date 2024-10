La settimana di Endless Love è quasi giunta al termine, le anticipazioni rivelano tutto quello che accadrà negli episodi che andranno in onda sabato 26 ottobre 2024 e come sempre lasceranno tutti senza parole. Nihan si accorgerà che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz e capisce che il marito vuole portare la bambina all’estero. Kemal avrà però un piano per impedire al suo nemico di andare via con sua figlia, infatti organizzerà un finto rapimento. Soydere affiderà la piccola ai suoi genitori e chiederà loro di portarla al sicuro in un posto, Banu però rivelerà il suo piano a Kozcuoğlu dopo aver spiato Huseyin e Fehime.

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nelle puntate che andranno in onda sabato 26 ottobre Ayhan e Zehir aiuteranno Kemal con il suo piano, cioè quello di entrare nella casa di Emir durante il trasloco di Leyla per poter prendere Deniz e portarla via. Lo scopo di Emir è quello di capire in anticipo le mosse del suo nemico per farlo arrestare. Mentre gli uomini di Ayhan distraggono le guardie Soydere entrerà in casa fingendosi un traslocatore, due sorveglianti però lo riconosceranno e dopo essere stato avvertito da Emir Hakan sarà pronto ad intervenire.

Anticipazioni Endless Love, sabato 26 ottobre: Kemal porta via Deniz, Emir su tutte le furie

Negli episodi di sabato 26 ottobre Emir sarà convinto di aver avuto la meglio con Kemal, però dobvrà fare i conti con un’amara scoperta. Quale? Poco dopo si accorgerà che durante il momento di confusione Deniz è stata portata via, il suo nemico ha pianificato tutto e farsi scoprire era solo un modo per creare un diversivo. In preda alla rabbia Kozcuoğlu vorrà vendicarsi sulla famiglia Soydere e minaccerà di bruciare la loro casa, Nihan però lo convincerà a non farlo. Intanto Hakan avvierà subito le ricerche per ritrovare la bambina, la piccola è insieme a Zehir, il braccio destro di Kemal lo aspetterà in un luogo concordato.

Emir scoprirà dove si trovano i genitori di Kemal, i due aspettavano il figlio e la nipote in un luogo isolato dove l’imprenditore si presenterà con la Polizia. Nel frattempo Zeynep dopo aver chiesto aiuto ad Hakan scoprirà cosa sta succedendo e metterà in guardia il fratello che si metterà in salvo con Deniz. La sorella di Soydere si recherà a casa dei suoi genitori e racconterà tutto a Tarik, poi lo tranquillizzerà dicendogli che Kemal è riuscito a scappare dopo che lei lo ha avvisato.