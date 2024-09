Anticipazioni Endless Love weekend 21-22 settembre 2024: Kemal e Nihan continuano a collaborare

Sono in arrivo nuovi appuntamenti con la soap opera turca Endless Love che farà compagnia ai telespettatori anche questo weekend; scopriamo ora nel dettaglio cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, relative alle puntate in onda sabato 21 e domenica 22 settembre 2024. Il pubblico assisterà ad una verità sconvolgente che coinvolge Mujgan, la madre di Emir: la donna, infatti, non è morta me è stata tenuta in stato vegetativo per anni, con Galip che ha mentito su di lei poiché il tentativo di suicidio della moglie avrebbe screditato la sua immagine pubblica.

Lo scandalo che travolge la famiglia di Emir ha inevitabili ripercussioni anche sulle azioni della società dei Kozcuoglu, che crollano inesorabilmente, mentre Emir scopre che dietro al ritorno della madre a casa c’è lo zampino di Kemal e gli promette vendetta. Nel frattempo l’ingegnere scopre che Hakan lavora per il suo rivale e che è stato da lui corrotto; inoltre, continua a collaborare con Nihan che vuole a tutti i costi vendicare Ozan e scoprire la verità sulla morte del fratello.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Kemal e Nihan collaborano per cercare di scoprire la verità sulla morte di Ozan; l’ingegnere ottiene le registrazioni delle telefonate che il ragazzo aveva fatto in carcere e coinvolge la pittrice, che di notte fugge da casa e raggiunge l’abitazione di Kemal per ascoltarle, e scoprono che Ozan in realtà non si è suicidato.

Nel frattempo Vildan è intenzionata a mettere Kemal al corrente della verità su Deniz, la figlia di Nihan; per questo la donna riesce a sottrarre di nascosto il diario della pittrice per portarlo nelle mani dell’ingegnere, ma il diario non giunge a destinazione e si cerca in tutti i modi di recuperarlo, in una vera e propria corsa contro il tempo.

Endless Love, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Endless Love vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, in prima serata anche il venerdì sera e nel weekend alle 14.45; per chi fosse impossibilitato a seguire le puntate in tv, è come sempre disponibile il servizio di streaming fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.